Corte de agua este 18 y 19 de enero en cinco distritos: Sedapal anuncia horarios y zonas afectadas

Verano 2026 en Lima: advierten radiación UV elevada y recomiendan medidas de protección

Senamhi alerta que las playas de Lima registrarán radiación UV muy alta y extrema este fin de semana. Conoce los riesgos y cómo protegerte.

    Verano 2026 en Lima: advierten radiación UV elevada y recomiendan medidas de protección
    Especialistas compartieron recomendaciones para el cuidado de la piel.
    Verano 2026 en Lima: advierten radiación UV elevada y recomiendan medidas de protección

    Las jornadas de playa previstas para este fin de semana en Lima Metropolitana llegarán acompañadas de un riesgo que no debe subestimarse. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que los niveles de radiación ultravioleta (UV) alcanzarán rangos considerados muy altos y extremos, lo que representa un peligro directo para la salud de quienes se expongan sin protección.

    Según los reportes oficiales, tanto el sábado 17 como el domingo 18 de enero se registrarán valores que superan los estándares seguros establecidos en la escala internacional, especialmente en zonas costeras frecuentadas por bañistas durante la temporada de verano.

    wapa.pe

    Índice UV extremo en playas del norte y centro de Lima

    El pronóstico del Senamhi indica que el índice de radiación ultravioleta se ubicará entre 10 y 11 puntos en los principales balnearios de la capital. En las playas del norte de Lima, el valor máximo llegará a 11, nivel clasificado como “extremadamente alto”, mientras que en los balnearios del sector central se prevén índices de 10, considerados “muy altos”.

    Estas condiciones se verán reforzadas por temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y 23 °C, un escenario que suele generar una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la combinación de cielo despejado, humedad y la disminución estacional de la capa de ozono favorece una mayor penetración de los rayos UV.

    De acuerdo con los parámetros internacionales, valores iguales o superiores a 8 ya implican un riesgo considerable, mientras que los que alcanzan o superan los 11 pueden provocar daños en la piel y los ojos en periodos cortos de exposición.

    Horarios críticos y grupos más vulnerables

    El Senamhi remarcó que la radiación solar alcanza sus picos más peligrosos entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., franja horaria en la que se recomienda evitar la exposición directa al sol, incluso en días con temperaturas moderadas.

    wapa.pe

    Niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes se encuentran entre los grupos más vulnerables, ya que su piel y sistema ocular pueden sufrir afectaciones con mayor rapidez. La exposición reiterada, incluso sin quemaduras visibles, puede generar efectos acumulativos a mediano y largo plazo.

    Medidas clave para protegerse del sol

    Frente a este escenario, las autoridades recomiendan adoptar estrategias de protección integral. El uso de bloqueador solar de amplio espectro, aplicado y reaplicado cada dos horas, debe complementarse con ropa de manga larga de telas ligeras, sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y el uso de sombrillas.

    wapa.pe

    Asimismo, se aconseja buscar sombra siempre que sea posible y mantenerse hidratado. El Senamhi recordó que la prevención es más efectiva cuando se combinan barreras físicas con productos dermatológicos, además de la consulta constante de los pronósticos oficiales.

    Desde el Ministerio del Ambiente, se reiteró el llamado a informarse por canales oficiales y a no subestimar los efectos de la radiación solar durante el verano, incluso en días parcialmente nublados.

    Verano 2026 en Lima: advierten radiación UV elevada y recomiendan medidas de protección
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

