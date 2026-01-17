Wapa.pe
Corte de agua este 18 y 19 de enero en cinco distritos: Sedapal anuncia horarios y zonas afectadas

Sedapal anunció corte de agua el domingo 18 y lunes 19 de enero en cinco distritos por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios.

    Sedapal anuncia cortes de agua para este domingo 18 y lunes 19 de enero. | Composición Wapa
    Sedapal informó que este domingo 18 y lunes 19 de enero se realizarán cortes de agua en varios distritos de Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento programados. Estas medidas buscan garantizar la calidad del agua y el buen funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución.

    La mayoría de los cortes se deben a la limpieza de reservorios, mientras que algunas interrupciones puntuales responden a cortes de electricidad que afectan el funcionamiento de ciertos pozos.

    Estas son las zonas sin agua este domingo 18 de enero

    Corte de agua en Santa Anita

    • Horario de corte: Desde las 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
    • Áreas afectadas: Santa Anita I y II etapa, la Universidad San Martín de Porres, así como las avenidas Santa Rosa, Los Ruiseñores, Los Cascanueces y Las Alondras.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector 172.

    Corte de agua en Ate

    • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m
    • Áreas afectadas: Asentamiento humano Huaycán zona Q y zona Z, las UCV 199, 200 y 200B, además de la ampliación de las UCV 230, 231 y 195. Asimismo, se verán comprometidas las zonas abastecidas por los CR-283 y CR-284, así como las alas R-1 y R-2.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector 150.

    Corte de agua en El Agustino

    • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m
    • Áreas afectadas: P.J. El Agustino zona I, el cuadrante conformado por P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, así como la avenida 7 de Octubre.
    • Motivo: Paralización de un pozo por corte de fluido eléctrico.
    • Sector 2.
    Estas son las zonas sin agua este lunes 19 de enero

    Corte de agua en Ate

    • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m
    • Áreas afectadas: Asentamiento humano Huaycán zona Z, las UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, con impacto directo en el ala R-1 ALA.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector 150.

    Corte de agua en Lurigancho

    • Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.
    • Áreas afectadas: Urbanización San Antonio de Huampaní, urbanización Sol de Huampaní I, II, III, IV, V y VI etapa, urbanización Huampaní, la Asociación Boulevard y la Asociación 30 Amigos.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector 139.

    Corte de agua en Carabayllo

    • Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
    • Áreas afectadas: Urbanización Mi Casa, urbanización El Paraíso, urbanización Popular San Carlos, urbanización Programa Las Magnolias, urbanización Residencial Santa María, urbanización Los Rosales, urbanización San Felipe I, II y III etapa, urbanización San Isidro, urbanización Santa Isabel, urbanización Tungasuca I y II etapa. Asociación Lotización El Frutal, Asociación 9 de Octubre, Asociación San Andrés, Asociación Territorial Fundo Chacra Cerro, Asociación Tungasuca III etapa, Asociación de Vivienda Trabajadores de Chacra Cerro, el Pueblo Joven Los Geranios y la urbanización Las Mercedes.
    • Más zonas: El corte también alcanzará al A.H. 2 de Agosto, A.H. Los Rosales de San Felipe, A.H. Los Rosales, la Asociación de Propietarios San Andrés, Asociación de Vivienda Villa Ávalos, Asociación de Vivienda El Rosal de San Felipe, Asociación de Vivienda Los Claveles San Felipe y la Asociación de Vivienda Zancudo Alto.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector 350.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

