¡TIEMBLA YAPE! Nueva billetera digital es autorizada por la SBS y promete hacer competencia

La app de la operadora Bitel desarrolla un programa piloto junto al Banco Central de Reserva del Perú con el objetivo de impulsar el uso del dinero digital del BCRP como alternativa complementaria al efectivo en zonas con limitada inclusión financiera.

    BiPay se perfila como la nueva billetera digital que buscará ingresar de forma masiva al mercado peruano. Este servicio pertenece a Bitel, empresa del grupo tecnológico vietnamita Viettel, y ha resaltado por haber sido seleccionada para participar en el piloto de emisión de dinero electrónico impulsado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

    En noviembre, BiPay presentó ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) su solicitud de autorización de organización con el fin de constituirse como empresa emisora de dinero electrónico, es decir, como una billetera digital similar a Yape, del BCP.

    Recientemente, la SBS dio luz verde a “la organización de [...] BiPay Empresa Emisora de Dinero Electrónico S.A., aprobándose para tal efecto el proyecto de minuta de constitución presentado por el organizador, el cual se devuelve debidamente autenticado con el sello oficial”. No obstante, todavía restan trámites para que la empresa pueda iniciar operaciones.

    SBS autoriza la organización de BiPay

    Según la minuta de constitución y los documentos incluidos en el expediente, la sociedad BiPay Empresa Emisora de Dinero Electrónico S.A. cuenta con un capital social de S/ 4 millones, monto que se encuentra totalmente suscrito y pagado.

    De ese total, Viettel Perú S.A.C. posee 3 millones 999 mil 999 acciones, equivalentes al 99,999975 % del capital social, mientras que Ngoc Anh Nguyen es titular de una acción, que representa el 0,000025 %. De esta manera, se confirma que Viettel Perú S.A.C. es el organizador y accionista mayoritario.

    La autorización de la SBS para que BiPay se organice como empresa emisora de dinero electrónico contó con la conformidad de diversas instancias, entre ellas:

    • Las Superintendencias Adjuntas de Banca y Microfinanzas, y de Regulación y Jurídica
    • Las Gerencias de Riesgos, Estudios Económicos y Conducta de Mercado e Inclusión Financiera
    • El Banco Central de Reserva del Perú, que emitió una opinión favorable mediante la Carta Nº 0001-2026-FIN300-N

    Aún debe solicitar autorización de funcionamiento

    Pese a este avance, BiPay deberá cumplir, dentro de los plazos establecidos por ley, con los requisitos señalados en el Capítulo III del Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros, además de otras exigencias de la Superintendencia, para obtener la autorización de funcionamiento.

    En otras palabras, la SBS ha autorizado a BiPay a constituirse como empresa emisora de dinero electrónico, pero aún no a operar formalmente.

    De acuerdo con el citado reglamento, “los organizadores deben cumplir con todos los requisitos exigidos para el funcionamiento de la empresa de acuerdo con la información presentada en la etapa de organización, y presentar la solicitud de autorización de funcionamiento en un plazo máximo de 360 días de otorgado el certificado de autorización de organización”.

    Asimismo, si los organizadores no presentan dicha solicitud dentro del plazo señalado, la Superintendencia podrá admitirla a trámite, aunque estará facultada a no modificar los plazos necesarios para realizar la evaluación integral correspondiente.

