Senamhi indicó que desde el miércoles 11 de febrero iniciarán las fuertes lluvias que durarán hasta el domingo 15.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde hoy y durante los próximos cinco días, se registrarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en diversas regiones del país. A continuación, te detallamos las zonas que se verán impactadas y las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Regiones donde se prevén lluvias intensas

Tumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

Áncash

Lima

Ica

Arequipa

Moquegua

Tacna

Recomendaciones ante las lluvias

El Senamhi precisó que, pese a las precipitaciones, las altas temperaturas no desaparecerán por completo. Se esperan intervalos de sol entre los episodios de lluvia, lo que podría generar una mayor sensación de bochorno. Por ello, se aconseja mantenerse bien hidratado y continuar utilizando protector solar, incluso si el cielo permanece nublado.

La situación cobra mayor relevancia considerando que el Gobierno ha declarado en emergencia a 179 distritos a nivel nacional, con el fin de reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas, como deslizamientos, huaicos y otros eventos que puedan afectar a poblaciones ubicadas en zonas vulnerables, especialmente cerca de quebradas y pendientes.