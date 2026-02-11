Senamhi revela fuertes lluvias por 5 días seguidos en estas ciudades del PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde hoy y durante los próximos cinco días, se registrarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en diversas regiones del país. A continuación, te detallamos las zonas que se verán impactadas y las recomendaciones emitidas por las autoridades.
Regiones donde se prevén lluvias intensas
- Tumbes
- Piura
- Lambayeque
- La Libertad
- Áncash
- Lima
- Ica
- Arequipa
- Moquegua
- Tacna
Recomendaciones ante las lluvias
El Senamhi precisó que, pese a las precipitaciones, las altas temperaturas no desaparecerán por completo. Se esperan intervalos de sol entre los episodios de lluvia, lo que podría generar una mayor sensación de bochorno. Por ello, se aconseja mantenerse bien hidratado y continuar utilizando protector solar, incluso si el cielo permanece nublado.
La situación cobra mayor relevancia considerando que el Gobierno ha declarado en emergencia a 179 distritos a nivel nacional, con el fin de reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas, como deslizamientos, huaicos y otros eventos que puedan afectar a poblaciones ubicadas en zonas vulnerables, especialmente cerca de quebradas y pendientes.
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos locales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas. Asimismo, pidió asegurar que centros de salud, comisarías y compañías de bomberos se encuentren plenamente operativos para atender cualquier emergencia que pueda presentarse durante estos días.