ATENCIÓN | Senamhi advierte llegada de peligroso fenómeno que afectaría a 17 regiones del Perú
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una advertencia por la llegada de un fenómeno meteorológico que golpeará a 17 regiones del Perú desde hoy martes 27 de enero. En el desarrollo de esta nota te compartimos los detalles que debes saber sobre el tema.
¿Cuáles son las 17 regiones que serían afectadas con este peligroso fenómeno meteorológico?
Según el aviso meteorológico N.° 025 emitido por el Senamhi, se esperan lluvias de intensidad media a elevada en la sierra, acompañadas de nieve, granizo, aguanieve y precipitaciones pluviales en varias localidades, además de la presencia de tormentas eléctricas en los departamentos que, a continuación, mencionamos:
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- Puno
- San Martín
- Tacna
¿Qué recomendaciones y medidas se deben seguir?
“El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico”, se mencionó en el comunicado oficial.