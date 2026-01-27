ATENCIÓN | Senamhi advierte llegada de peligroso fenómeno que afectaría a 17 regiones del Perú

Wapa.pe
El Senamhi informó que este 27 de enero se registraría un fenómeno de alto riesgo que impactaría a diversas zonas del país, poniendo en alerta a 27 regiones del Perú. Aquí te contamos de qué se trata.

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una advertencia por la llegada de un fenómeno meteorológico que golpeará a 17 regiones del Perú desde hoy martes 27 de enero. En el desarrollo de esta nota te compartimos los detalles que debes saber sobre el tema.

    ¿Cuáles son las 17 regiones que serían afectadas con este peligroso fenómeno meteorológico?

    Según el aviso meteorológico N.° 025 emitido por el Senamhi, se esperan lluvias de intensidad media a elevada en la sierra, acompañadas de nieve, granizo, aguanieve y precipitaciones pluviales en varias localidades, además de la presencia de tormentas eléctricas en los departamentos que, a continuación, mencionamos:

    • Áncash
    • Apurímac
    • Arequipa
    • Ayacucho
    • Cajamarca
    • Cusco
    • Huancavelica
    • Huánuco
    • Ica
    • Junín
    • La Libertad
    • Lambayeque
    • Lima
    • Moquegua
    • Pasco
    • Piura
    • Puno
    • San Martín
    • Tacna
    ¿Qué recomendaciones y medidas se deben seguir?

    “El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico”, se mencionó en el comunicado oficial.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

