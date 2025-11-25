Banco de la Nación ofrece préstamo de S/15.000: ¿cuáles son los requisitos y la fecha límite de solicitud?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Con el objetivo de apoyar económicamente a los trabajadores del sector público y a los pensionistas de la ONP, el Banco de la Nación lanzó una campaña crediticia que ofrece préstamos desde S/15.000 hasta S/100.000 con una tasa de interés accesible y facilidades de pago. Sin embargo, este beneficio está disponible solo por tiempo limitado. Los interesados deberán acercarse a una agencia del Banco de la Nación, cumplir los requisitos y solicitar el crédito. Aquí te contamos todo lo que debes saber.
LEER MÁS: LINK OFICIAL | Elige tu local de votación HOY: cambia AQUÍ tu sede para las Elecciones 2026
¿Quiénes pueden acceder al préstamo de S/15.000 del Banco de la Nación?
A través de sus canales oficiales, el Banco de la Nación dio a conocer los detalles de su campaña de créditos con tasas preferenciales dirigida a trabajadores del sector público. Entre los beneficiarios figuran:
- Docentes
- Personal de salud
- Policías
- Militares
- Pensionistas de la ONP
¿Hasta cuándo se puede solicitar el préstamo del Banco de la Nación?
El préstamo Multired estará disponible solo hasta el domingo 30 de noviembre. Este financiamiento cuenta con una TCEA desde 11,57%, calculada en base a una TEA de 9,99%. Además, permite al usuario pagar el monto solicitado en un plazo máximo de 60 meses, de acuerdo con la evaluación crediticia realizada por la entidad.
TAMBIÉN LEER: ES OFICIAL | El BENEFICIO de EsSalud que permite ASEGURAR a tu pareja en 2025: mira los requisitos
¿Qué documentos se necesitan para pedir el préstamo en el Banco de la Nación?
Quienes deseen acceder al crédito deberán acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación para ser evaluados. Los requisitos principales son:
- DNI o carné de extranjería (original y copia)
- Última boleta de pago, en original y copia, con una antigüedad no mayor de 4 meses
Es importante señalar que el préstamo se otorgará bajo las condiciones establecidas. Por ejemplo, si la TCEA se calcula a partir de una TEA del 9,9% para un préstamo de S/15.000 a 5 años, la cuota mensual sería de S/326,45.