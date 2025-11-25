Préstamo del Banco de la Nación ofrece entre S/15.000 y S/100.000 para trabajadores públicos. Revisa aquí los requisitos y el plazo para solicitarlo.

Préstamo en el Banco de la Nación de hasta 15,000 soles: ¿Hasta cuándo se podrá solicitar? | Composición Wapa

Préstamo en el Banco de la Nación de hasta 15,000 soles: ¿Hasta cuándo se podrá solicitar? | Composición Wapa

Con el objetivo de apoyar económicamente a los trabajadores del sector público y a los pensionistas de la ONP, el Banco de la Nación lanzó una campaña crediticia que ofrece préstamos desde S/15.000 hasta S/100.000 con una tasa de interés accesible y facilidades de pago. Sin embargo, este beneficio está disponible solo por tiempo limitado. Los interesados deberán acercarse a una agencia del Banco de la Nación, cumplir los requisitos y solicitar el crédito. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

¿Quiénes pueden acceder al préstamo de S/15.000 del Banco de la Nación?

A través de sus canales oficiales, el Banco de la Nación dio a conocer los detalles de su campaña de créditos con tasas preferenciales dirigida a trabajadores del sector público. Entre los beneficiarios figuran:

Docentes

Personal de salud

Policías

Militares

Pensionistas de la ONP

¿Hasta cuándo se puede solicitar el préstamo del Banco de la Nación?

El préstamo Multired estará disponible solo hasta el domingo 30 de noviembre. Este financiamiento cuenta con una TCEA desde 11,57%, calculada en base a una TEA de 9,99%. Además, permite al usuario pagar el monto solicitado en un plazo máximo de 60 meses, de acuerdo con la evaluación crediticia realizada por la entidad.

¿Qué documentos se necesitan para pedir el préstamo en el Banco de la Nación?

Quienes deseen acceder al crédito deberán acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación para ser evaluados. Los requisitos principales son:

DNI o carné de extranjería (original y copia)

Última boleta de pago, en original y copia, con una antigüedad no mayor de 4 meses