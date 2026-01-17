Pese al ajuste tarifario , el Parque de las Leyendas mantendrá su horario de lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con venta de entradas presencial y virtual.

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: conoce los nuevos precios para ingresar a San Miguel y Huachipa.

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: conoce los nuevos precios para ingresar a San Miguel y Huachipa.

El Parque de las Leyendas informó una actualización en las tarifas de ingreso que regirá durante todo el año 2026 en sus sedes de San Miguel y Huachipa. El anuncio fue difundido por la Municipalidad de Lima, entidad responsable de la administración del recinto, y ya se encuentra vigente para el público.

El reajuste establece precios diferenciados según grupos etarios, contempla beneficios para determinados sectores y no modifica los horarios de atención.

Parque de las Leyendas anuncia nuevas tarifas 2026 para adultos, niños y adultos mayores

La tarifa actualizada fija precios diferenciados según el tipo de visitante y conserva condiciones de acceso para menores y adultos mayores en ambas sedes del Parque de las Leyendas.

Nueva tarifa de ingreso al Parque de las Leyendas en 2026, según la MML.

Tarifas oficiales para el 2026:

Entrada general (adultos): S/20.00

S/20.00 Niños de 3 a 12 años: S/10.00

S/10.00 Adultos mayores (60 años a más): S/4.00

Ingreso gratuito:

Personas con discapacidad pueden ingresar sin costo , acompañadas por una persona.

, acompañadas por una persona. Para acceder al beneficio es obligatorio presentar el carné vigente del Conadis .

. La gratuidad aplica durante todo el año, sin restricción de fechas ni horarios.

Horarios de visita y condiciones de ingreso al Parque de las Leyendas

Pese a la modificación de tarifas, el Parque de las Leyendas confirmó que los horarios de atención se mantienen sin variaciones durante el 2026.

Horario oficial de atención:

Atención al público: lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Venta de entradas: hasta las 4:30 p. m.

Sedes habilitadas:

Sede San Miguel: Av. Parque de las Leyendas 580, distrito de San Miguel.

Av. Parque de las Leyendas 580, distrito de San Miguel. Sede Huachipa: ubicada en el distrito de Ate.