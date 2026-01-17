Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: estos son los costos de entrada en San Miguel y HuachipaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Parque de las Leyendas informó una actualización en las tarifas de ingreso que regirá durante todo el año 2026 en sus sedes de San Miguel y Huachipa. El anuncio fue difundido por la Municipalidad de Lima, entidad responsable de la administración del recinto, y ya se encuentra vigente para el público.
El reajuste establece precios diferenciados según grupos etarios, contempla beneficios para determinados sectores y no modifica los horarios de atención.
Parque de las Leyendas anuncia nuevas tarifas 2026 para adultos, niños y adultos mayores
La tarifa actualizada fija precios diferenciados según el tipo de visitante y conserva condiciones de acceso para menores y adultos mayores en ambas sedes del Parque de las Leyendas.
Tarifas oficiales para el 2026:
- Entrada general (adultos): S/20.00
- Niños de 3 a 12 años: S/10.00
- Adultos mayores (60 años a más): S/4.00
Ingreso gratuito:
- Personas con discapacidad pueden ingresar sin costo, acompañadas por una persona.
- Para acceder al beneficio es obligatorio presentar el carné vigente del Conadis.
- La gratuidad aplica durante todo el año, sin restricción de fechas ni horarios.
Horarios de visita y condiciones de ingreso al Parque de las Leyendas
Pese a la modificación de tarifas, el Parque de las Leyendas confirmó que los horarios de atención se mantienen sin variaciones durante el 2026.
Horario oficial de atención:
- Atención al público: lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Venta de entradas: hasta las 4:30 p. m.
Sedes habilitadas:
- Sede San Miguel: Av. Parque de las Leyendas 580, distrito de San Miguel.
- Sede Huachipa: ubicada en el distrito de Ate.
Ambas sedes brindan ingreso a las áreas zoológicas, espacios recreativos y zonas educativas comprendidas en el recorrido habitual. Las tarifas y condiciones de acceso se aplican de manera igual para todos los visitantes durante el año 2026.