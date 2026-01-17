Wapa.pe
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: estos son los costos de entrada en San Miguel y Huachipa

Pese al ajuste tarifario, el Parque de las Leyendas mantendrá su horario de lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con venta de entradas presencial y virtual.

    El Parque de las Leyendas informó una actualización en las tarifas de ingreso que regirá durante todo el año 2026 en sus sedes de San Miguel y Huachipa. El anuncio fue difundido por la Municipalidad de Lima, entidad responsable de la administración del recinto, y ya se encuentra vigente para el público.

    El reajuste establece precios diferenciados según grupos etarios, contempla beneficios para determinados sectores y no modifica los horarios de atención.

    Parque de las Leyendas anuncia nuevas tarifas 2026 para adultos, niños y adultos mayores

    La tarifa actualizada fija precios diferenciados según el tipo de visitante y conserva condiciones de acceso para menores y adultos mayores en ambas sedes del Parque de las Leyendas.

    Nueva tarifa de ingreso al Parque de las Leyendas en 2026, según la MML.

    Tarifas oficiales para el 2026:

    • Entrada general (adultos): S/20.00
    • Niños de 3 a 12 años: S/10.00
    • Adultos mayores (60 años a más): S/4.00

    Ingreso gratuito:

    • Personas con discapacidad pueden ingresar sin costo, acompañadas por una persona.
    • Para acceder al beneficio es obligatorio presentar el carné vigente del Conadis.
    • La gratuidad aplica durante todo el año, sin restricción de fechas ni horarios.
    Horarios de visita y condiciones de ingreso al Parque de las Leyendas

    Pese a la modificación de tarifas, el Parque de las Leyendas confirmó que los horarios de atención se mantienen sin variaciones durante el 2026.

    Horario oficial de atención:

    • Atención al público: lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
    • Venta de entradas: hasta las 4:30 p. m.

    Sedes habilitadas:

    • Sede San Miguel: Av. Parque de las Leyendas 580, distrito de San Miguel.
    • Sede Huachipa: ubicada en el distrito de Ate.

    Ambas sedes brindan ingreso a las áreas zoológicas, espacios recreativos y zonas educativas comprendidas en el recorrido habitual. Las tarifas y condiciones de acceso se aplican de manera igual para todos los visitantes durante el año 2026.

