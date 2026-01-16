Wapa.pe
¿Los jóvenes peruanos que viven en el extranjero también deben realizar la inscripción en el Servicio Militar?

El trámite se realiza a través del consulado peruano correspondiente en el país de residencia y no implica una incorporación automática al servicio militar activo.

    Miles de jóvenes peruanos que residen en el extranjero desconocen que también deben cumplir con el Registro Militar. La ley peruana contempla esta obligación incluso fuera del territorio nacional, como parte de los deberes ciudadanos. El trámite tiene particularidades cuando se realiza desde otro país y consecuencias si no se cumple a tiempo. Aquí te explicamos qué exige la normativa y cómo regularizar tu situación.

    ¿Los jóvenes peruanos que viven fuera del país deben registrarse en el Servicio Militar?

    La obligación del Registro Militar no se limita al territorio nacional. Los peruanos y peruanas que residen en el extranjero también están sujetos a esta normativa, siempre que hayan cumplido 17 años, sin distinción de género. La ley peruana exige que este trámite se realice independientemente del lugar de residencia, como parte de las responsabilidades civiles vinculadas a la nacionalidad.

    En el caso de quienes viven fuera del Perú, la inscripción no se efectúa en las Oficinas de Registro Militar locales, sino a través del consulado peruano correspondiente al país donde residen. Estas sedes consulares cumplen la misma función administrativa y validan el registro ante las autoridades nacionales.

    Este procedimiento no implica una incorporación automática al servicio militar activo. Su finalidad es mantener actualizada la base de datos de ciudadanos en edad militar y garantizar que la persona se encuentre en situación regular ante el Estado.

    Para ubicar la sede consular peruana más cercana según tu país de residencia, puedes ingresar a ESTE LINK.

    ¿Qué ocurre si no se realiza el Registro Militar a tiempo?

    La legislación actual, modificada mediante el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE, señala que quienes no se inscriban antes de cumplir los 18 años pasan a la condición de “omisos a la inscripción”. Esta situación conlleva una sanción económica equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que en 2026 bordea los S/ 275.

    No obstante, existe una vía para dejar sin efecto esta multa. Aquellas personas que opten por realizar y culminar el Servicio Militar Acuartelado dentro de los plazos establecidos pueden quedar exoneradas del pago, siempre que cumplan con los requisitos legales de esta modalidad voluntaria.

    Requisitos para cumplir con la inscripción militar obligatoria

    Para completar el Registro Militar, tanto en el Perú como en el extranjero, los ciudadanos deben considerar los siguientes puntos, con algunas variaciones según el lugar donde se encuentren:

    • Haber cumplido 17 años al momento de iniciar el trámite.
    • Contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
    • Presentarse de manera personal en la Oficina de Registro Militar (ORM) correspondiente a su lugar de residencia.
    • Si resides fuera del país, realizar el procedimiento en el consulado peruano más cercano.
    • Preinscripción en línea (opcional): la plataforma digital permite adelantar datos para agilizar el trámite presencial, aunque actualmente se encuentra en mantenimiento hasta febrero de 2026.
    • Igualdad de obligaciones: el proceso es el mismo para hombres y mujeres, sin diferencias ni excepciones en requisitos o consecuencias legales.
