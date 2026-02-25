Wapa.pe
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Utilidades 2026 en Perú: ¿cuándo se pagan, quiénes las reciben y cuánto te corresponde?

Las utilidades en Perú son un beneficio laboral esperado por trabajadores del sector privado. El pago se realiza dentro de 30 días tras la declaración del Impuesto a la Renta.

    Las utilidades 2026 en Perú son uno de los beneficios laborales más esperados por miles de trabajadores del sector privado. Cada año surge la misma pregunta: ¿cuándo se pagan y cuánto dinero me corresponde recibir? El depósito depende del cronograma tributario establecido por la Sunat y del cierre del ejercicio fiscal 2025. Aquí te explicamos las fechas clave, quiénes acceden al beneficio y cómo se calcula el monto.

    ¿En qué fecha se depositan las utilidades 2026 en Perú?

    En el país, el pago de utilidades debe realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores al vencimiento del plazo para que las empresas presenten su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

    Para el ejercicio fiscal 2025, que se paga en 2026, el cronograma de presentación suele desarrollarse entre marzo y abril. Por ello, el abono de utilidades se efectúa generalmente en el siguiente periodo:

    • Finales de marzo de 2026
    • Abril de 2026
    • Inicios de mayo de 2026 (como plazo máximo)

    La fecha específica varía según el último dígito del RUC de cada empresa.

    ¿Qué trabajadores acceden a este beneficio?

    Tienen derecho a recibir utilidades los empleados del sector privado que cumplan con estas condiciones:

    • Haber laborado en empresas que generen rentas de tercera categoría.
    • Que la compañía cuente con más de 20 trabajadores en planilla.
    • Haber trabajado durante el ejercicio fiscal 2025, incluso si actualmente ya no mantienen vínculo laboral con la empresa.
    • El beneficio alcanza a trabajadores con contrato a plazo fijo, indefinido y también a quienes laboran a tiempo parcial.
    ¿Cómo se determina el monto de las utilidades?

    El cálculo se realiza sobre la renta neta anual de la empresa y el porcentaje a distribuir depende de la actividad económica:

    • 10%: Pesca, telecomunicaciones e industria.
    • 8%: Minería, comercio y restaurantes.
    • 5%: Otras actividades empresariales.
    • El monto total se divide en dos partes iguales:
    • 50% en función de los días efectivamente trabajados.
    • 50% según la remuneración percibida por cada trabajador.

    Multas por incumplimiento en el pago

    El reparto de utilidades constituye una obligación legal para las empresas en Perú. No cumplir con este pago puede ser considerado una infracción grave y generar sanciones económicas importantes.

    De acuerdo con EY Perú, las multas pueden oscilar entre S/ 8.635 y S/ 143.660. Además, si el empleador no realiza el depósito dentro del plazo establecido y el trabajador presenta un requerimiento formal, se aplican intereses moratorios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

