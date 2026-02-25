Las utilidades en Perú son un beneficio laboral esperado por trabajadores del sector privado. El pago se realiza dentro de 30 días tras la declaración del Impuesto a la Renta.

Utilidades 2026 en Perú: el beneficio laboral para trabajadores del sector privado | Composición: Wapa Captura de pantalla

Las utilidades 2026 en Perú son uno de los beneficios laborales más esperados por miles de trabajadores del sector privado. Cada año surge la misma pregunta: ¿cuándo se pagan y cuánto dinero me corresponde recibir? El depósito depende del cronograma tributario establecido por la Sunat y del cierre del ejercicio fiscal 2025. Aquí te explicamos las fechas clave, quiénes acceden al beneficio y cómo se calcula el monto.

¿En qué fecha se depositan las utilidades 2026 en Perú?

En el país, el pago de utilidades debe realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores al vencimiento del plazo para que las empresas presenten su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Para el ejercicio fiscal 2025, que se paga en 2026, el cronograma de presentación suele desarrollarse entre marzo y abril. Por ello, el abono de utilidades se efectúa generalmente en el siguiente periodo:

Finales de marzo de 2026

Abril de 2026

Inicios de mayo de 2026 (como plazo máximo)

La fecha específica varía según el último dígito del RUC de cada empresa.

¿Qué trabajadores acceden a este beneficio?

Tienen derecho a recibir utilidades los empleados del sector privado que cumplan con estas condiciones:

Haber laborado en empresas que generen rentas de tercera categoría.

Que la compañía cuente con más de 20 trabajadores en planilla.

Haber trabajado durante el ejercicio fiscal 2025, incluso si actualmente ya no mantienen vínculo laboral con la empresa.

El beneficio alcanza a trabajadores con contrato a plazo fijo, indefinido y también a quienes laboran a tiempo parcial.

¿Cómo se determina el monto de las utilidades?

El cálculo se realiza sobre la renta neta anual de la empresa y el porcentaje a distribuir depende de la actividad económica:

10%: Pesca, telecomunicaciones e industria.

8%: Minería, comercio y restaurantes.

5%: Otras actividades empresariales.

El monto total se divide en dos partes iguales:

50% en función de los días efectivamente trabajados.

50% según la remuneración percibida por cada trabajador.

Multas por incumplimiento en el pago

El reparto de utilidades constituye una obligación legal para las empresas en Perú. No cumplir con este pago puede ser considerado una infracción grave y generar sanciones económicas importantes.