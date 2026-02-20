Pago de utilidades 2026: Los TRES FACTORES INDISPENSABLES que definen si te toca el DEPÓSITO

La Sunafil explicó de qué manera los trabajadores pueden verificar si su empresa está obligada a realizar el depósito del pago de utilidades en 2026.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) comunicó que se acerca el inicio del periodo de reparto de utilidades, beneficio que aplica a las empresas que realizan actividades generadoras de rentas de tercera categoría y que cuentan con más de 20 trabajadores en planilla.

En ese contexto, la entidad detalló qué aspectos debe evaluar un trabajador para saber si su empresa está obligada a pagar utilidades este año. Sunafil señala tres criterios clave que determinan el acceso a este derecho:

Haber estado en planilla durante el año anterior para poder recibir utilidades en 2026.

Que la empresa donde se laboró haya obtenido utilidades.

. Que dicha empresa haya tenido más de 20 trabajadores en planilla a lo largo del año pasado.

Utilidades en 2026

Si se cumplen estas tres condiciones, el trabajador tiene derecho a percibir el pago de utilidades. Cabe recordar que el porcentaje a distribuir varía según la actividad económica que desarrolla cada empresa.

De este modo, los porcentajes establecidos para algunos sectores son los siguientes:

10 % para empresas del rubro pesquero, de telecomunicaciones e industriales.

para empresas del rubro pesquero, de telecomunicaciones e industriales. 8 % para compañías mineras, de comercio mayorista y minorista, así como para restaurantes.

para compañías mineras, de comercio mayorista y minorista, así como para restaurantes. 7,5 % para empresas agrarias, de acuerdo con el periodo vigente entre 2024 y 2026.

¿Qué pasa si no te pagan utilidades?

El cálculo de las utilidades se realiza en dos partes. La primera se basa en los días efectivamente laborados. Para ello, se obtiene el promedio del valor que genera cada jornada de trabajo y se multiplica por la cantidad de días que trabajó el empleado. Por ejemplo, si se establece que cada día equivale a 3 soles y la persona laboró 180 días, el resultado de esta parte será de 540 soles.

La segunda parte del cálculo toma en cuenta los ingresos percibidos por el trabajador. Se divide el total de dinero a distribuir entre la suma de los sueldos de todos los empleados y ese resultado se multiplica por el monto ganado durante el año. Así, si el factor obtenido es 0.02 y el trabajador percibió 27 mil soles anuales, esta parte de las utilidades también ascenderá a 540 soles.