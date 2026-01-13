Wapa.pe
ES OFICIAL | Peruanos pueden viajar sin visa a estos países en el 2026

Conoce todos los destinos a los que todos los ciudadanos del Perú pueden ingresar solo con pasaporte o DNI.

    En la siguiente nota te contamos cuáles son los países a los que los ciudadanos peruanos pueden viajar sin necesidad de visa, presentando únicamente su pasaporte o incluso el DNI. El Reino Unido fue el último país en autorizar el ingreso de peruanos sin visa, medida que entró en vigencia el 9 de noviembre de 2022.

    En esa línea, es importante saber que destinos como Argentina, Brasil y otros permiten el ingreso de peruanos solo con documento de identidad o pasaporte. Además, en 2024 el Gobierno del Perú informó que Japón decidió eliminar el requisito de visa de turismo para los ciudadanos peruanos.

    Año 2026 en Perú: cuál es su nombre oficial y por qué el Estado lo designa así

    Cabe precisar que la visa es un permiso otorgado por un país para autorizar el ingreso a su territorio, por lo que es responsabilidad del viajero verificar con anticipación si necesita este documento para su destino.

    De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos son los países que no solicitan visa a los peruanos:

    Ingreso únicamente con DNI

    Los peruanos pueden ingresar a Bolivia, Colombia y Ecuador presentando solo el DNI, sin requerir pasaporte ni visa, gracias a los acuerdos establecidos en el marco de la Comunidad Andina (CAN).

    Asimismo, es posible viajar a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solo con el DNI, debido a convenios bilaterales que facilitan el tránsito turístico sin necesidad de pasaporte.

    Ingreso con pasaporte

    América Latina y el Caribe: Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago.

    Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

    Asia: Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.

    África: Botsuana, Marruecos y Sudáfrica.

