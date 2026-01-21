Parque de las Aguas Lima 2026: estos son los grupos que entran sin costo

Parque de las Aguas Lima 2026: estos son los grupos que entran sin costoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Con la llegada del verano, el Parque de las Aguas – Circuito Mágico del Agua – es uno de los lugares públicos más visitados por las personas, por sus reconocidas 13 fuentes cibernéticas, que entregan un espectáculo de luz, agua y música, y grandes áreas verdes en el corazón de la urbanización de Santa Beatriz.
Este concurrido parque fue inaugurado el 26 de julio del 2007, y ha abierto sus instalaciones con modalidades de ingreso gratuito donde varios grupos de visitantes podrán recorrerlo.
¿Quiénes son las personas que pueden ingresar gratis al Parque de las Aguas?
Si bien el precio del ingreso al Circuito Mágico del Agua tiene un valor simbólico, que está alrededor de S/5 para el público en general, hay sus excepciones que están establecidas en sus políticas de acceso. Los menores de hasta 5 años pueden entrar sin costo solo mostrando su Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico, lo mismo pasa con las personas mayores de 65 años.
Las personas que tienen su carné vigente del CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) cuentan con la entrada gratuita o gozan de tarifas disminuidas de acuerdo al reglamento vigente. Este beneficio puede extenderse a sus compañeros de manera directa en algunos casos.
¿Cuál es el horario de ingreso al Parques de las Aguas?
De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, el público puede ingresar de lunes a domingo entre las 3:00 p.m. y las 10:00 p.m. Además, se realizan funciones de un show multimedia a las 7:15 p.m., 8:15 p.m. y 9:10 p.m. En cuanto al estacionamiento, las tarifas dependen del tipo de vehículo: S/7 para motocicletas, S/20 para autos y S/40 para buses.
Cabe precisar que este ingreso no corresponde a espectáculos nocturnos, los cuales normalmente requieren la compra de una entrada. Sin embargo, en determinadas fechas o como parte de campañas impulsadas por la municipalidad, el parque ha permitido el acceso libre a los primeros asistentes del día o en jornadas especiales, dentro de actividades culturales o conmemorativas.