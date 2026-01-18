Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

No es Machu Picchu: el destino más visitado del Perú está en Lima y tiene récord Guinness

Este lugar en Lima se consolida como el destino turístico más visitado de Perú, superando a Machu Picchu con más de 2 millones de visitantes en 2025.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    No es Machu Picchu: el destino más visitado del Perú está en Lima y tiene récord Guinness
    Este destino es el más visitado | Andina
    No es Machu Picchu: el destino más visitado del Perú está en Lima y tiene récord Guinness

    Lima alberga el destino turístico con mayor número de visitantes en todo el Perú. Este atractivo ha logrado posicionarse por encima de Machu Picchu gracias a su alta concurrencia anual y fácil acceso. Las cifras recientes confirman su liderazgo en el mapa turístico del país. Descubre en esta nota cuál es.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¡ATENCIÓN! Senamhi activa ALERTA AMARILLA por lluvias en Lima y siete regiones de la costa

    Circuito Mágico del Agua lidera el turismo en Perú y supera a Machu Picchu en visitas

    Aunque muchos asocian el turismo peruano con destinos históricos o naturales, el lugar más concurrido del país se encuentra en pleno corazón de Lima Metropolitana. Se trata del Circuito Mágico del Agua, un complejo urbano que funciona desde 2007 y que fue construido sobre el tradicional Parque de la Reserva, convirtiéndose con los años en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

    Foto: Andina
    Foto: Andina

    A diferencia de otros atractivos considerados íconos del Perú, este circuito no destaca por su antigüedad ni por su valor arqueológico. Sin embargo, su accesibilidad, ubicación y propuesta recreativa le han permitido registrar una afluencia total superior a la de destinos como Machu Picchu. Eso sí, cuando se analiza únicamente la llegada de turistas extranjeros, el santuario cusqueño sigue siendo el favorito.

    “El Circuito Mágico del Agua, uno de los atractivos de la capital peruana, que celebrará su 491 aniversario el próximo domingo 18 de enero, continúa liderando la lista de los destinos más visitados del Perú. Según un reciente Reporte Mensual de Turismo, este atractivo turístico recibió a un total de 2 millones 183 mil 354 visitantes nacionales y extranjeros entre enero y noviembre del 2025. De ese total, unos 2 millones 81 mil 823 fueron turistas nacionales y otros 101 mil 531, extranjeros”, reveló el Mincetur.

    Estas cifras consolidan al Circuito Mágico del Agua como el principal polo turístico del país, impulsado principalmente por el público local y reafirmando el protagonismo de Lima dentro del mapa turístico nacional.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Alerta sanitaria | Digemid advierte que clorhexidina utilizada en hospitales podría causar riesgo de ceguera y daños oculares graves

    El Circuito Mágico del Agua lidera el ranking de visitas en el Perú

    Este lugar superó a destinos emblemáticos como Machu Picchu, que registró más de 1.4 millones de visitantes. También quedó por encima de Saqsaywaman, Ollantaytambo, Moray y las Islas Ballestas, según cifras oficiales.

    Este liderazgo se ve reforzado por el reconocimiento otorgado al Centro Histórico de Lima. “Este es uno de los diversos atractivos del Centro Histórico de Lima, que en el año 2024 recibió la jerarquía 4, la máxima distinción turística otorgada por el Estado peruano, lo que confirma su relevancia como destino cultural e histórico y lo pone a la altura de destinos de talla mundial como la ciudadela de Machu Picchu (en Cusco), las Líneas de Nasca y Palpa (Ica) y el Río Amazonas (Loreto)”, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

    Su ubicación en el Parque de la Reserva, declarado Patrimonio Histórico de la Nación en 1986, le aporta un valor adicional. “Al estar situado en el Parque de la Reserva, el cual fue declarado por el Estado peruano como Patrimonio Histórico de la Nación en 1986, el Circuito Mágico del Agua alberga construcciones neoclásicas y art déco, así como monumentos a héroes peruanos y esculturas indigenistas”, resaltó el Mincetur.

    Finalmente, este atractivo turístico cuenta con un reconocimiento internacional al haber sido inscrito en el récord Guinness como el “complejo de fuentes más altas del mundo ubicado en un parque público”. A ello se suma que el Parque de la Reserva recibió en 2024 la distinción de Patrimonio Cultural de la Región Andina, otorgada por el Parlamento Andino.

    SOBRE EL AUTOR:
    No es Machu Picchu: el destino más visitado del Perú está en Lima y tiene récord Guinness
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¡ATENCIÓN! Senamhi activa ALERTA por lluvias intensas, nieve y granizo en Lima y 18 regiones

    ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

    Roky’s conmueve al despedirse para siempre de su local más histórico: “Ha sido un gusto atenderlos”

    ES OFICIAL | Corte de luz del 20 al 22 de enero por hasta 8 horas: ¿Tu zona se verá afectada?

    Temblor en Perú hoy, sábado 17 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Lo más vistos en Ocio

    Trabajadora peruana muestra obsequio navideño de Jorge Luna con iPhone 17 y refrigerador: "Nuevo rey de las canastas"

    ES OFICIAL | GRAN REMATE en la Embajada de EE.UU. en Lima: Mira cómo conseguir computadoras, muebles, electrodomésticos y más

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;