Este lugar en Lima se consolida como el destino turístico más visitado de Perú, superando a Machu Picchu con más de 2 millones de visitantes en 2025.

Lima alberga el destino turístico con mayor número de visitantes en todo el Perú. Este atractivo ha logrado posicionarse por encima de Machu Picchu gracias a su alta concurrencia anual y fácil acceso. Las cifras recientes confirman su liderazgo en el mapa turístico del país. Descubre en esta nota cuál es.

Circuito Mágico del Agua lidera el turismo en Perú y supera a Machu Picchu en visitas

Aunque muchos asocian el turismo peruano con destinos históricos o naturales, el lugar más concurrido del país se encuentra en pleno corazón de Lima Metropolitana. Se trata del Circuito Mágico del Agua, un complejo urbano que funciona desde 2007 y que fue construido sobre el tradicional Parque de la Reserva, convirtiéndose con los años en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Foto: Andina

A diferencia de otros atractivos considerados íconos del Perú, este circuito no destaca por su antigüedad ni por su valor arqueológico. Sin embargo, su accesibilidad, ubicación y propuesta recreativa le han permitido registrar una afluencia total superior a la de destinos como Machu Picchu. Eso sí, cuando se analiza únicamente la llegada de turistas extranjeros, el santuario cusqueño sigue siendo el favorito.

“El Circuito Mágico del Agua, uno de los atractivos de la capital peruana, que celebrará su 491 aniversario el próximo domingo 18 de enero, continúa liderando la lista de los destinos más visitados del Perú. Según un reciente Reporte Mensual de Turismo, este atractivo turístico recibió a un total de 2 millones 183 mil 354 visitantes nacionales y extranjeros entre enero y noviembre del 2025. De ese total, unos 2 millones 81 mil 823 fueron turistas nacionales y otros 101 mil 531, extranjeros”, reveló el Mincetur.

Estas cifras consolidan al Circuito Mágico del Agua como el principal polo turístico del país, impulsado principalmente por el público local y reafirmando el protagonismo de Lima dentro del mapa turístico nacional.

El Circuito Mágico del Agua lidera el ranking de visitas en el Perú

Este lugar superó a destinos emblemáticos como Machu Picchu, que registró más de 1.4 millones de visitantes. También quedó por encima de Saqsaywaman, Ollantaytambo, Moray y las Islas Ballestas, según cifras oficiales.

Este liderazgo se ve reforzado por el reconocimiento otorgado al Centro Histórico de Lima. “Este es uno de los diversos atractivos del Centro Histórico de Lima, que en el año 2024 recibió la jerarquía 4, la máxima distinción turística otorgada por el Estado peruano, lo que confirma su relevancia como destino cultural e histórico y lo pone a la altura de destinos de talla mundial como la ciudadela de Machu Picchu (en Cusco), las Líneas de Nasca y Palpa (Ica) y el Río Amazonas (Loreto)”, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Su ubicación en el Parque de la Reserva, declarado Patrimonio Histórico de la Nación en 1986, le aporta un valor adicional. “Al estar situado en el Parque de la Reserva, el cual fue declarado por el Estado peruano como Patrimonio Histórico de la Nación en 1986, el Circuito Mágico del Agua alberga construcciones neoclásicas y art déco, así como monumentos a héroes peruanos y esculturas indigenistas”, resaltó el Mincetur.