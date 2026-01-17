Alerta sanitaria | Digemid advierte que clorhexidina utilizada en hospitales podría causar riesgo de ceguera y daños oculares graves

Alerta sanitaria | Digemid advierte que clorhexidina utilizada en hospitales podría causar riesgo de ceguera y daños oculares gravesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad adscrita al Ministerio de Salud, emitió una advertencia sanitaria por los riesgos que implica el uso de clorhexidina en concentraciones de 2% y 4% cuando existe contacto accidental con los ojos. Este antiséptico, de uso extendido en hospitales, clínicas y consultorios para la higiene de la piel y manos, puede ocasionar lesiones severas en la córnea e incluso pérdida visual irreversible.
Digemid alerta sobre graves daños oculares asociados al uso de clorhexidina en centros de salud
La medida adoptada por la autoridad peruana responde a evaluaciones de seguridad respaldadas por organismos reguladores internacionales como la MHRA del Reino Unido, la AEMPS de España y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Estas instituciones han reportado diversos episodios de afectaciones oculares graves directamente relacionadas con la exposición a estas formulaciones del producto.
Entre los reportes revisados por el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT), sobresale el de un paciente de 44 años que presentó una reacción adversa grave en el ojo izquierdo. El evento ocurrió durante el proceso de asepsia previo a una intervención odontológica, en la que se utilizó clorhexidina al 4%.
La exposición accidental y prolongada al antiséptico provocó una abrasión corneal severa, que derivó posteriormente en ceguera permanente en el ojo afectado. A raíz de este hecho, la Digemid dispuso la actualización inmediata de los insertos y fichas técnicas de todos los productos que contienen clorhexidina, reforzando la información en los apartados de “Contraindicaciones”, “Advertencias y precauciones” y “Reacciones adversas”.
¿Cuántos reportes se han registrado y cuál es el riesgo?
El sistema de vigilancia sanitaria del país ha registrado, entre 2010 y octubre de 2025, 66 notificaciones de sospechas de reacciones adversas vinculadas al uso de clorhexidina. En años anteriores, los efectos reportados se limitaban principalmente a alteraciones cutáneas como resequedad, fisuras, irritación o erupciones en la piel.
No obstante, la identificación reciente de daños oculares, como defectos del epitelio corneal y compromiso visual, llevó a que el nivel de riesgo pase de moderado a grave, especialmente en contextos quirúrgicos. La Digemid advierte que el peligro se incrementa durante procedimientos en cabeza, rostro y cuello, debido a la proximidad con los globos oculares y la posibilidad de una exposición involuntaria.
Medidas obligatorias para el personal de salud
Ante este escenario, la autoridad sanitaria ha indicado a médicos, enfermeros, odontólogos y técnicos reforzar los protocolos de seguridad para reducir al máximo los riesgos asociados:
Zonas de uso restringido: Está terminantemente prohibido el contacto del producto con los ojos, el cerebro, las meninges y el oído medio. Asimismo, no debe emplearse en oídos con perforación del tímpano.
Cuidado en pacientes sedados: Se debe extremar la vigilancia en personas bajo anestesia general o sedación profunda, ya que no pueden advertir de inmediato una exposición accidental.
Acción inmediata ante incidentes: En caso de contacto con los ojos, se debe realizar un lavado ocular abundante y gestionar de forma urgente una evaluación por oftalmología.
Recomendaciones clave para pacientes y público general
Para quienes utilizan clorhexidina en el hogar o se someten a procedimientos médicos, la Digemid brinda las siguientes orientaciones:
- Enjuague inmediato: Si el producto entra en contacto con los ojos, debe lavarlos de inmediato con abundante agua.
- Atención a los síntomas: Ante enrojecimiento persistente, dolor intenso, irritación o cambios en la visión, es indispensable acudir de emergencia a un centro de salud.
- Uso exclusivo externo: La clorhexidina no debe aplicarse dentro de orificios corporales como nariz u oídos, ya que está formulada únicamente para uso tópico externo.
Finalmente, la Digemid exhorta a los profesionales de la salud y a los establecimientos farmacéuticos a notificar cualquier sospecha de reacción adversa mediante el sistema NotiMed o el código QR oficial, como parte de las acciones para fortalecer la vigilancia y proteger la salud pública en el país.