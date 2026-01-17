La Digemid advierte sobre los síntomas críticos que pueden surgir por el consumo irresponsable de paracetamol y la importancia de buscar atención médica.

El paracetamol es uno de los analgésicos y antipiréticos más utilizados en el Perú debido a su fácil acceso y uso frecuente para aliviar dolores leves y moderados. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos, especialmente cuando se exceden las dosis recomendadas o se combina con otros medicamentos que contienen el mismo principio activo. Así lo advierten entidades de salud como la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y organismos internacionales.

Síntomas graves que no deben ignorarse

De acuerdo con la Digemid, uno de los riesgos asociados al uso inadecuado del paracetamol es la acidosis metabólica, una condición potencialmente grave que altera el equilibrio químico del organismo. La autoridad sanitaria señala que los síntomas de esta complicación pueden incluir dificultad respiratoria severa, caracterizada por una respiración rápida y profunda, así como somnolencia, náuseas, vómitos y fatiga intensa. En ciertos casos, también puede presentarse confusión o malestar general.

Ante la presencia de cualquiera de estos signos, Digemid exhorta a suspender de inmediato el uso del medicamento y acudir a un establecimiento de salud, donde un profesional podrá evaluar la situación y determinar el tratamiento adecuado.

Asimismo, la entidad recuerda que todas las sospechas de reacciones adversas asociadas al consumo de medicamentos deben ser reportadas al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, con el objetivo de reforzar la vigilancia sanitaria y prevenir nuevos riesgos para la población.

Daño hepático: señales de alerta silenciosas

Por su parte, la Fundación Clínica Shaio advierte que el daño hepático causado por el paracetamol puede no manifestarse de inmediato. En las primeras horas o días, los síntomas pueden ser poco evidentes, pero con el tiempo pueden aparecer señales de alarma como:

Náuseas, vómitos o pérdida del apetito.

Dolor en la parte superior derecha del abdomen.

Cansancio extremo, somnolencia inusual o confusión.

Coloración amarilla de la piel o los ojos (ictericia).

Orina oscura o heces de color muy claro.

La institución enfatiza que, si una persona ha ingerido dosis elevadas, ha combinado varios medicamentos con acetaminofén (paracetamol) o presenta alguno de estos síntomas, es fundamental consultar al médico de inmediato.

Reacciones adversas detectadas en el Perú

El monitoreo realizado por las autoridades sanitarias confirma que estos riesgos no son aislados. Según información oficial:

“El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT) ha recibido un total de 1838 reportes que incluyeron 2618 sospechas de reacciones adversas (SRA), posteriores al uso de productos farmacéuticos que contienen paracetamol, desde el año 2010 hasta el 2 de mayo de 2025. El grupo etario de 18 a 44 años presentó el mayor número de reportes de SRA (n = 838; 45.6%)”, resaltó la Digemid.

Además, se identificó un caso de acidosis metabólica asociado al uso de paracetamol, que incluyó otras reacciones adversas como dolor abdominal, somnolencia, estado confusional, hipertransaminasemia, hiperlactacidemia, sobredosis y alteraciones en la función hepática, así como una reacción anafilactoide. De igual manera, se notificaron cuatro casos adicionales que presentaron síntomas compatibles con acidosis metabólica, entre ellos dificultad respiratoria, vómitos, somnolencia, náuseas y fatiga.

Uso responsable y prevención

Los especialistas en salud recuerdan que el paracetamol es seguro cuando se utiliza de forma correcta, respetando las dosis indicadas y evitando la automedicación prolongada. Leer las etiquetas, no duplicar principios activos y acudir al médico ante cualquier síntoma inusual son medidas clave para prevenir complicaciones graves.