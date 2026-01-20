Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Revisa qué distritos se verán afectados por el corte de agua debido a labores programadas de Sedapal y conoce las fechas y horarios del servicio.

    Corte de agua en Lima el 21 y 22 de enero: conoce las zonas y horarios según Sedapal.
    Sedapal informó que este miércoles 21 y jueves 22 de enero se realizarán cortes de agua en varios distritos de Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento programados. Estas medidas buscan garantizar la calidad del agua y el buen funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución.

    La mayoría de los cortes se deben a la limpieza de reservorios, mientras que algunas interrupciones puntuales responden a cortes de electricidad que afectan el funcionamiento de ciertos pozos.

    Corte de agua este 21 de enero: zonas y horarios

    El Agustino

    • Áreas afectadas: P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca, Mz. A1 hasta Mz. R1 y Mz. T1 hasta Mz. F2
    • Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.
    • Áreas afectadas: P.J. Las Terrazas de Catalina Huanca
    • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

    Comas

    • Horario de corte: Desde las 12 hasta las 08:00 p.m.
    • Sector: 342
    • Áreas afectadas:  Asoc. Jamaica, Asoc. Virgen del Rosario, Urb. Chacra San Agustín, Urb. Chacra Cerro, Urb. Los Chasquis, Urb. Huaquillay 2da etapa, Urb. Primavera, Urb. El Retablo, Urb. El Retablo IV etapa, Urb. San Agustín 2da etapa y Urb. Santa Luzmila
    Corte de agua este 22 de enero: zonas y horarios

    Magdalena

    • Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
    • Sector: 47
    • Áreas afectadas: Cercado, Urb. Orbea Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles, Jr. San Martín.

    Jesús María

    • Horario de corte: Desde las 12:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
    • Sector: 25
    • Áreas afectadas: Cercado Urb. Fundo Oyague, Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. Salaverry, Av. Republica de Chile, Av. 28 de Julio, Av. Arequipa, Jr. Pabló Bermúdez, Av. Saavedra

    La Victoria

    • Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
    • Sector: 17
    • Áreas afectadas: A.H. Industrial Bahia, Urb. La Pólvora, Urb. Santa Catalina, Urb. Tupac Amaru, Cuadrante: Av. Aviación, Av. Canadá, Av. Nicolas Arriola.

    Lurigancho

    Carabayllo

    Corte de agua este 21 y 22 de enero en siete distritos: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal
