ES OFICIAL | Minedu anuncia convocatoria laboral para el año escolar 2026: Sueldo, vacantes y todos los requisitos

La oferta laboral del Minedu está abierta a técnicos, bachilleres y licenciados de distintas áreas. Es indispensable consultar las bases particulares de cada puesto y asegurar el cumplimiento de los perfiles requeridos.

En el marco del inicio del Año Escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) abrió una nueva convocatoria bajo el régimen CAS con más de 100 vacantes disponibles en distintas regiones del país, incluido Lima. El proceso, vigente hasta el 19 de febrero, está dirigido a titulados técnicos, bachilleres y profesionales universitarios, según el perfil de cada puesto.

Se trata de una de las convocatorias más amplias del sector Educación en lo que va del año, con sueldos que oscilan entre S/ 2.500 y S/ 8.000. Las plazas se distribuyen en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Perfiles y remuneraciones

La oferta laboral abarca especialidades pedagógicas, científicas, sociales, administrativas y de salud. Entre los principales puestos destacan:

Auxiliares académicos – S/ 2.500

Se buscan profesionales con título universitario en Educación. Las oportunidades están disponibles en Ica, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura, Tacna, Loreto, Cajamarca, Apurímac, San Martín y Huánuco.

Auxiliares de laboratorio – S/ 2.500

Convocatoria dirigida a personas con estudios en Educación (especialidad en Biología y Química o Ciencia y Tecnología), además de técnicos de laboratorio o bachilleres en Biología, Química o Farmacia. Las plazas se ubican en Huancavelica, Lima y Pasco.

Bibliotecólogos – S/ 4.000

Se requiere bachiller en carreras como Administración, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales o Educación. Las vacantes están en Amazonas, Áncash, Cajamarca, Pasco y Tumbes.

Docentes de secundaria – S/ 4.500

El Ministerio de Educación del Perú busca profesionales especializados en diferentes áreas. Generalmente se solicita título universitario en Educación o bachiller en carreras relacionadas. Las especialidades y regiones son las siguientes:

Artes Visuales (Arequipa, La Libertad, Puno)

Biología y Química (Arequipa)

Ciencias del Deporte (Arequipa, Huánuco, La Libertad, Tumbes)

Ciencias Sociales e Historia (Áncash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Tumbes)

Comunicación y Literatura (Áncash, Cusco, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes)

Educación Artística (Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima)

Gestión Empresarial (Lima, Puno)

Inglés (Áncash, Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios)

Matemática y Física (Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín, Puno)

Música (Huancavelica, La Libertad, Puno, San Martín)

Química (Arequipa, Huancavelica, San Martín, Tumbes)

Tecnología (Arequipa, Huánuco, La Libertad)

Coordinación de Investigación y Monografía (Cusco, Lima)

Psicólogos – S/ 4.500

Se solicitan profesionales titulados en Psicología para cubrir plazas en Apurímac, San Martín e Ica.

Responsables de seguimiento – S/ 3.600

Dirigido a técnicos o licenciados en Enfermería. Las posiciones se encuentran en Áncash, Lima y Huánuco.

Monitores y auxiliares de residencia – S/ 2.500

Se requiere formación en áreas como Educación, Enfermería, Psicología, Trabajo Social u Obstetricia. Las vacantes están disponibles en Apurímac, Cusco, Ica y La Libertad.

Director/a General – S/ 8.000

Uno de los cargos con mayor remuneración. Está orientado a profesionales con título universitario en Administración, Derecho o Educación. La plaza se encuentra en Tacna.

¿Cómo participar en la convocatoria del Minedu?

El Ministerio de Educación del Perú informó que cada vacante cuenta con bases propias donde se especifican las funciones del cargo, el perfil académico requerido, la experiencia mínima solicitada, el cronograma y los documentos obligatorios para la postulación.

Quienes deseen participar deben seguir estos pasos:

Leer con atención las bases del puesto elegido.

Confirmar que cumplen con el perfil profesional y la experiencia exigida.

Completar y adjuntar los anexos y formatos solicitados.

Enviar la postulación dentro de las fechas establecidas.