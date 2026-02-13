Wapa.pe
Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

Corte de agua este 14 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal

Sedapal anunció corte de agua este sábado 14 de febrero en varios distritos de Lima por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios.

    Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán este 14 de febrero, fecha en la que muchos ciudadanos celebran el Día del Amor y la Amistad. La suspensión del servicio alcanzará diversas zonas de Comas, San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco y Chorrillos, con interrupciones de hasta ocho horas en algunos casos.

    El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde la entidad informó que la medida responde a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, los cuales impactarán distintos barrios y sectores, según los comunicados oficiales.

    Corte de agua este 14 de febrero: horario y zonas afectadas

    Comas

    • Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m
    • Sector 339
    • Áreas afectadas:  P.J. Manco Inca, A.H. Miguel Saldaña Reátegui, A.H. Los Ángeles IV sector Comas, A.H. Santiago Apóstol, A.H. Vista Alegre del Carmen, A.H. Nuevo Carmen Alto N° 2, A.H. Jesús de Nazareth Zonal 2 Comas.
    • Motivo: Limpieza de reservorio

    San Juan de Lurigancho

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

    San Luis / San Borga

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 3
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis

    Ate

    • El corte de agua será desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    Santa Anita

    • El corte de agua será desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.

    Santiago de Surco

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamerica Sur.
    • Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299

    Chorrillos

    • Áreas afectadas: Sectores 91, 92 y 97
    • El corte de agua será desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.

    La Molina

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Todo el distrito
