Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán este 14 de febrero, fecha en la que muchos ciudadanos celebran el Día del Amor y la Amistad. La suspensión del servicio alcanzará diversas zonas de Comas, San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco y Chorrillos, con interrupciones de hasta ocho horas en algunos casos.