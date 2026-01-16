Pese a lluvias atípicas la madrugada del jueves, Senamhi reporta que dos distritos de Lima alcanzaron hasta 32 °C de temperatura.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, pese a la lluvia persistente que sorprendió a Lima este jueves 15 de enero, algunos distritos de la capital han registrado inusuales picos de calor.

Las temperaturas en estas zonas alcanzaron niveles por encima de lo normal para esta época del año, lo que genera un contraste con las lluvias y alerta sobre condiciones climáticas atípicas en pleno verano limeño.

Senamhi revela el motivo de lluvias atípicas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los avisos meteorológicos por lluvias a nivel nacional se mantienen vigentes. La especialista Ing. Noelia Goicochea explicó que las precipitaciones en la costa se deben a la nubosidad trasladada desde el sector altoandino y amazónico.

“La humedad en el ambiente propicia lluvias hacia el atardecer, la noche y madrugada, incluso temprano en la mañana”, detalló Goicochea.

En otras zonas del país, especialmente en la Amazonía, continúan las lluvias hasta el 18 de enero. En el altoandino se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, así como granizo y nevadas sobre los 1 800 msnm.

¿En qué distritos de Lima se registraron picos de temperatura?

Pese a la neblina y las lluvias atípicas, algunos distritos de Lima Metropolitana han registrado temperaturas inusuales de hasta casi 32 °C en los últimos días, principalmente en Lima Norte y Lima Este.

La especialista del Senamhi indicó que en zonas como Carabayllo y La Molina, el 14 de enero se alcanzaron máximas de 31,8 °C, valores superiores a lo normal para esta época del año, coincidiendo con las precipitaciones registradas.