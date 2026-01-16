Wapa.pe
Pese a lluvias atípicas la madrugada del jueves, Senamhi reporta que dos distritos de Lima alcanzaron hasta 32 °C de temperatura.

    Dos distritos rompen récord de calor pese a lluvias, advierte el Senamhi. | Composición Wapa
    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, pese a la lluvia persistente que sorprendió a Lima este jueves 15 de enero, algunos distritos de la capital han registrado inusuales picos de calor.

    Las temperaturas en estas zonas alcanzaron niveles por encima de lo normal para esta época del año, lo que genera un contraste con las lluvias y alerta sobre condiciones climáticas atípicas en pleno verano limeño.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este sábado 17 de enero: horarios y distritos afectados

    Senamhi revela el motivo de lluvias atípicas

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los avisos meteorológicos por lluvias a nivel nacional se mantienen vigentes. La especialista Ing. Noelia Goicochea explicó que las precipitaciones en la costa se deben a la nubosidad trasladada desde el sector altoandino y amazónico.

    La humedad en el ambiente propicia lluvias hacia el atardecer, la noche y madrugada, incluso temprano en la mañana”, detalló Goicochea.

    En otras zonas del país, especialmente en la Amazonía, continúan las lluvias hasta el 18 de enero. En el altoandino se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, así como granizo y nevadas sobre los 1 800 msnm.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ES OFICIAL | Corte de luz del 20 al 22 de enero por hasta 8 horas: ¿Tu zona se verá afectada?

    ¿En qué distritos de Lima se registraron picos de temperatura?

    Pese a la neblina y las lluvias atípicas, algunos distritos de Lima Metropolitana han registrado temperaturas inusuales de hasta casi 32 °C en los últimos días, principalmente en Lima Norte y Lima Este.

    La especialista del Senamhi indicó que en zonas como Carabayllo y La Molina, el 14 de enero se alcanzaron máximas de 31,8 °C, valores superiores a lo normal para esta época del año, coincidiendo con las precipitaciones registradas.

    Ante estos fenómenos, el organismo recomienda a los ciudadanos mantenerse informados, especialmente ganaderos y quienes planeen viajar al interior del país. Es importante verificar el estado de las carreteras, ya que la presencia de neblina o granizo puede dificultar los traslados y afectar la seguridad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

