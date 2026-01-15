Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Senamhi activa alerta naranja en 12 regiones del Perú por fenómeno peligroso desde este 15 de enero

Según el aviso meteorológico del Senamhi, lluvias torrenciales y ráfagas afectarían a más de diez departamentos, con riesgos para la infraestructura y los servicios básicos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Senamhi activa alerta naranja en 12 regiones del Perú por fenómeno peligroso desde este 15 de enero
    Senamhi activa alerta naranja en 12 regiones del Perú
    Senamhi activa alerta naranja en 12 regiones del Perú por fenómeno peligroso desde este 15 de enero

    Más de diez regiones del territorio nacional serán colocadas en alerta naranja a partir de hoy, jueves 15 de enero, tras una nueva advertencia emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), difundida a través de su aviso meteorológico n.° 012.

    De acuerdo con la entidad, este fenómeno estará vigente desde la medianoche de este jueves 15 hasta el término del viernes 16, periodo en el que se prevé la posible presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Lima amaneció con lluvia de verano: Senamhi explica las causas y hasta cuándo durará

    El evento climático, cuya duración estimada es de 47 horas, contempla precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, condiciones que elevan el riesgo de emergencias en distintas zonas del país.

    wapa.pe

    Regiones bajo vigilancia

    El Senamhi identificó un escenario de potencial impacto que comprende a las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

    Según el pronóstico, para el jueves 15 se prevén acumulados de lluvia de hasta 50 mm/día en la selva norte, valores similares en la selva central y registros que alcanzarían los 80 mm/día en la selva sur.

    En tanto, para el viernes 16 se estima que las precipitaciones en el norte y centro bordearán los 55 mm/día, mientras que en el sur se mantendrían alrededor de los 80 mm/día. Estas condiciones, según especialistas, podrían provocar crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y afectaciones a los servicios básicos.

    Medidas de preparación tras el aviso

    Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó tanto a la población como a las autoridades locales y regionales a adoptar medidas preventivas de manera inmediata.

    El pronunciamiento oficial subrayó la necesidad de revisar las rutas de evacuación, comprobar que estén libres y debidamente señalizadas, así como verificar la operatividad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y dependencias policiales. Asimismo, el Indeci recordó la importancia de que la ciudadanía “mantengas al corriente del desarrollo de la situación y cumplas los consejos e instrucciones dados por las autoridades”.

    Entre las recomendaciones, el organismo aconsejó reforzar los techos de las viviendas, proteger los objetos de valor y organizar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, siempre en coordinación con los dirigentes locales. Además, sugirió activar y poner en práctica el Plan Familiar de Emergencias, herramienta clave para definir acciones de prevención y respuesta frente a eventuales situaciones de peligro.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi activa alerta naranja en 12 regiones del Perú por fenómeno peligroso desde este 15 de enero
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Roky’s conmueve al despedirse para siempre de su local más histórico: “Ha sido un gusto atenderlos”

    ES OFICIAL | Peruanos ya pueden viajar sin visa a estos países en el 2026: Conoce la lista completa

    ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿Tu zona se verá afectada?

    Senamhi activa alerta naranja en 12 regiones del Perú por fenómeno peligroso desde este 15 de enero

    Menos clases este 2026: vacaciones escolares impactan con mayor fuerza a colegios públicos

    Lo más vistos en Ocio

    Estado de emergencia en 20 regiones del Perú ante riesgo “muy alto” por lluvias e inundaciones

    ES OFICIAL | Peruanos pueden viajar solo con DNI a estos países este 2026

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;