Senamhi activa alerta naranja en 12 regiones del Perú por fenómeno peligroso desde este 15 de enero

Según el aviso meteorológico del Senamhi , lluvias torrenciales y ráfagas afectarían a más de diez departamentos, con riesgos para la infraestructura y los servicios básicos.

Más de diez regiones del territorio nacional serán colocadas en alerta naranja a partir de hoy, jueves 15 de enero, tras una nueva advertencia emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), difundida a través de su aviso meteorológico n.° 012.

De acuerdo con la entidad, este fenómeno estará vigente desde la medianoche de este jueves 15 hasta el término del viernes 16, periodo en el que se prevé la posible presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

El evento climático, cuya duración estimada es de 47 horas, contempla precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, condiciones que elevan el riesgo de emergencias en distintas zonas del país.

Regiones bajo vigilancia

El Senamhi identificó un escenario de potencial impacto que comprende a las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Según el pronóstico, para el jueves 15 se prevén acumulados de lluvia de hasta 50 mm/día en la selva norte, valores similares en la selva central y registros que alcanzarían los 80 mm/día en la selva sur.

En tanto, para el viernes 16 se estima que las precipitaciones en el norte y centro bordearán los 55 mm/día, mientras que en el sur se mantendrían alrededor de los 80 mm/día. Estas condiciones, según especialistas, podrían provocar crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y afectaciones a los servicios básicos.

Medidas de preparación tras el aviso

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó tanto a la población como a las autoridades locales y regionales a adoptar medidas preventivas de manera inmediata.

El pronunciamiento oficial subrayó la necesidad de revisar las rutas de evacuación, comprobar que estén libres y debidamente señalizadas, así como verificar la operatividad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y dependencias policiales. Asimismo, el Indeci recordó la importancia de que la ciudadanía “mantengas al corriente del desarrollo de la situación y cumplas los consejos e instrucciones dados por las autoridades”.