ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Lima amaneció con lluvia de verano: Senamhi explica las causas y hasta cuándo durará

Lluvias de verano sorprendieron a Lima este 15 de enero. Senamhi explica el bochorno, advierten más precipitaciones y aumenta el caudal del río Rímac.

    Lima amaneció con lluvia de verano: Senamhi explica las causas y hasta cuándo durará
    Este jueves 15 de enero, Lima amaneció con una lluvia inusual.
    Lima amaneció con lluvia de verano: Senamhi explica las causas y hasta cuándo durará

    Las lluvias de verano volvieron a hacerse sentir en Lima Metropolitana durante la madrugada de este jueves 15 de enero, generando sorpresa entre los vecinos y alterando la dinámica habitual de la ciudad. Calles mojadas, charcos persistentes y tránsito lento marcaron el inicio del día en varios distritos de la capital.

    El fenómeno, poco frecuente en pleno verano limeño, se presentó de manera irregular pero con suficiente intensidad como para obligar a peatones y conductores a extremar precauciones desde las primeras horas.

    Lluvia de verano dejó vías resbaladizas y tránsito lento

    La precipitación alcanzó distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Rímac, Cercado de Lima, Breña, Lince, Miraflores, San Isidro, Jesús María y San Martín de Porres. En zonas de alto flujo vehicular, como la Vía Expresa de Paseo de la República, el asfalto permaneció completamente mojado pocos minutos después de iniciada la lluvia.

    Ante este escenario, las autoridades recomendaron circular con cautela debido a la reducción de visibilidad y a la pérdida de adherencia en pistas y veredas, condiciones que incrementan el riesgo de accidentes durante la hora punta.

    Senamhi explica el bochorno y la nubosidad en Lima

    Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, la especialista Rosario Julca explicó que la sensación térmica elevada y el cielo cubierto responden a un proceso atmosférico que no solo afecta a Lima.

    “La sensación de bochorno se debe a dos factores principales. Uno es el incremento de la nubosidad que se da en horas de la tarde, y también al incremento de humedad que se da en toda la franja costera, no solo para Lima Metropolitana”, explicó a RPP.

    wapa.pe

    Según detalló, este comportamiento climático está directamente vinculado a las lluvias intensas que se vienen registrando en la sierra, cuya nubosidad se desplaza hacia la costa. “Y este incremento de nubosidad, incremento de humedad, se da principalmente a que en la parte de la sierra estamos teniendo lluvias importantes. Esta nubosidad desde las zonas altoandinas pasa hacia la parte costera, y es justamente pues que hace que incremente la nubosidad, la humedad; y, por ende, la sensación de bochorno que perciben los ciudadanos”, añadió.

    ¿Hasta cuándo continuarán estas condiciones?

    El Senamhi mantiene activo un aviso meteorológico que abarca tanto la sierra como la costa, al menos hasta el viernes 16 de enero. “Tenemos un aviso meteorológico de lluvia, tanto para la parte de la sierra y la parte de la costa, hasta el 16 de enero, por lo que las condiciones de nubosidad que se van a dar principalmente hacia las horas de la tarde y la sensación de bochorno, todavía se prevén hasta ese día, hasta el día 16 de enero, por lo menos”, afirmó Julca.

    La especialista indicó que el seguimiento de las lluvias en la sierra será determinante para anticipar nuevos cambios en la costa central.

    Alta probabilidad de nuevas lluvias en la costa

    El meteorólogo Matt Nieto alertó que la presencia de vapor de agua sobre el litoral peruano mantiene alta la probabilidad de nuevos episodios de lluvia en las próximas horas.

    “¿Por qué podrían seguir episodios de lluvias en la costa del Perú? El vapor de agua en el litoral se mantiene elevado (>50 kg/m², área roja) y se ha expandido hasta la costa sur. Resultado: probabilidad de lluvias (entre ligera-moderada) dentro de las siguientes 48 h”, publicó en su cuenta de X.

    No obstante, precisó que la humedad por sí sola no garantiza precipitaciones intensas. “Puede haber mucha humedad, pero si este aire húmedo no sube o asciende no se generan lluvias significativas. En términos técnicos, los forzantes para generar el movimiento vertical del aire hacia arriba han sido débiles. Si el mar, ahora, estuviera cálido otra historia sería”, explicó en respuesta a un seguidor.

    Aumento del caudal del río Rímac genera vigilancia constante

    Las lluvias en la sierra también han tenido impacto directo en el caudal del río Rímac. Reportes recientes indican un incremento del nivel del llamado ‘Río Hablador’, situación que mantiene en alerta a las autoridades en zonas como Lurigancho, Chosica y Chaclacayo.

    Si bien no se prevé un desborde inmediato, el monitoreo continúa. El especialista Abraham Levy señaló que “el río Rímac observa un salto en su caudal sin comprometer la infraestructura de las riberas”, aunque advirtió sobre la erosión acumulada en los márgenes. Además, precisó que los reservorios de la cuenca permanecen cerrados, almacenando agua para el estiaje de 2026.

