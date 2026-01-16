Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este sábado 17 de enero: horarios y distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó que este sábado 17 de enero habrá cortes programados de agua en varios distritos de Lima Metropolitana. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal indicó que el servicio de agua potable se interrumpirá debido a trabajos de mantenimiento en la red, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y prevenir inconvenientes futuros.
En ese sentido, la entidad recomendó a los vecinos tomar precauciones para no verse afectados durante la suspensión temporal del agua. A continuación, detallamos los distritos que experimentarán esta medida y la duración aproximada del corte programado.
¿Cuáles son los distritos afectados durante el 17 de enero?
Corte de agua en Comas
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: Urb. El Retablo, Urb. Huaquillay, Urb. Santa Luzmila, Urb. El Retablo I, II y III etapa, Urb. Huaquillay II etapa. Cuadrante: Av. Alameda del Retablo Ca. 31, Av. José de la Torre Ugarte, Ca. Hipólito Unanue, Ca. Mariano Necochea, Ca. Bolognesi, Av. Túpac Amaru, Av. Belaúnde Oeste, Ca. Gonzales Prada, Ca. Monteagudo.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 340.
Corte de agua en La Molina
- Horario de corte: Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
- Áreas afectadas: Asoc. Las Flores de La Molina. Cuadrante: Urb. El Sol de La Molina I, II y IV etapa, Asoc. Vivienda Los Huertos (Pilones), Urb. La Riviera.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 197.
Corte de agua en San Antonio de Huarochirí
- Áreas afectadas: Asoc. Vecinal Agropecuaria Artesanal Valle El Triunfo, Asoc. de Vivienda Julio C. Tello, A.H. Jicamarca Sector Oeste Anexo 8, Asoc. de Pequeños Industriales El Parque Sector Sur Anexo 8, Asoc. de Vivienda Proyecto 2000 Anexo 8.
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
Sedapal anuncia corte de agua por Facebook y WhatsApp
Sedapal activó sus canales oficiales en redes sociales como Facebook y WhatsApp para comunicar las suspensiones programadas por mantenimiento o emergencias. Así, los usuarios podrán recibir notificaciones en tiempo real y estar preparados ante la interrupción del servicio en sus áreas.
- WhatsApp: canal oficial
- Facebook: página oficial
- Página Web: gob.pe/sedapal
- Aquafono: (01) 317-8000 para emergencias y consultas operativas.