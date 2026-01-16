Wapa.pe
Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este sábado 17 de enero: horarios y distritos afectados

Sedapal anuncia corte programado del servicio de agua potable en Lima Metropolitana para el sábado 17 de enero. ¿Tu distrito se verá afectado?

    Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este sábado 17 de enero.
    Sedapal informó que este sábado 17 de enero habrá cortes programados de agua en varios distritos de Lima Metropolitana. A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal indicó que el servicio de agua potable se interrumpirá debido a trabajos de mantenimiento en la red, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y prevenir inconvenientes futuros.

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Banco de la Nación confirmó el cronograma de pagos del Bono Escolaridad 2026: Fechas y beneficiados

    En ese sentido, la entidad recomendó a los vecinos tomar precauciones para no verse afectados durante la suspensión temporal del agua. A continuación, detallamos los distritos que experimentarán esta medida y la duración aproximada del corte programado.

    ¿Cuáles son los distritos afectados durante el 17 de enero?

    Corte de agua en Comas

    • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
    • Áreas afectadas: Urb. El Retablo, Urb. Huaquillay, Urb. Santa Luzmila, Urb. El Retablo I, II y III etapa, Urb. Huaquillay II etapa. Cuadrante: Av. Alameda del Retablo Ca. 31, Av. José de la Torre Ugarte, Ca. Hipólito Unanue, Ca. Mariano Necochea, Ca. Bolognesi, Av. Túpac Amaru, Av. Belaúnde Oeste, Ca. Gonzales Prada, Ca. Monteagudo.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector 340.

    Corte de agua en La Molina

    • Horario de corte: Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
    • Áreas afectadas: Asoc. Las Flores de La Molina. Cuadrante: Urb. El Sol de La Molina I, II y IV etapa, Asoc. Vivienda Los Huertos (Pilones), Urb. La Riviera.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector 197.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Senamhi activa ALERTA NARANJA en 12 regiones del Perú por fenómeno peligroso desde este 15 de enero

    Corte de agua en San Antonio de Huarochirí

    • Áreas afectadas: Asoc. Vecinal Agropecuaria Artesanal Valle El Triunfo, Asoc. de Vivienda Julio C. Tello, A.H. Jicamarca Sector Oeste Anexo 8, Asoc. de Pequeños Industriales El Parque Sector Sur Anexo 8, Asoc. de Vivienda Proyecto 2000 Anexo 8.
    • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
    • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

    Sedapal anuncia corte de agua por Facebook y WhatsApp

    Sedapal activó sus canales oficiales en redes sociales como Facebook y WhatsApp para comunicar las suspensiones programadas por mantenimiento o emergencias. Así, los usuarios podrán recibir notificaciones en tiempo real y estar preparados ante la interrupción del servicio en sus áreas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;