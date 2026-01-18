¡ATENCIÓN! Senamhi activa ALERTA por lluvias intensas, nieve y granizo en Lima y 18 regiones

El Senamhi emitió una alerta naranja por condiciones climáticas severas en Lima y otras regiones. Se esperan lluvias intensas, granizo y nieve.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) encendió las alertas ante la llegada de eventos climáticos de fuerte intensidad en Lima y diversas regiones del país. La entidad advirtió sobre la posible presencia de lluvias intensas, granizo y nieve en zonas de la sierra. El fenómeno se desarrollaría durante los próximos días y podría afectar a varias localidades. Las autoridades ya recomiendan tomar medidas preventivas.

Senamhi declara alerta naranja por eventos climáticos extremos en Lima y otras regiones

El Senamhi activó una alerta meteorológica de nivel naranja ante la probabilidad de condiciones climáticas severas en la sierra de Lima y en diversas zonas del país. El aviso contempla la ocurrencia de nieve, granizo, aguanieve y lluvias de intensidad moderada a fuerte, lo que podría generar impactos en varias localidades.

De acuerdo con el reporte oficial, estos eventos se registrarían entre el lunes 19 y el martes 20 de enero de 2026. Las precipitaciones afectarían a un amplio grupo de regiones, entre ellas:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Lima.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó tanto a la ciudadanía como a las autoridades regionales y locales a reforzar las acciones de prevención. El organismo advirtió que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas y vientos con velocidades cercanas a los 35 km/h, lo que incrementa el nivel de riesgo.

Finalmente, el aviso meteorológico enfatiza la necesidad de seguir la información difundida por los canales oficiales y adoptar medidas de seguridad en áreas vulnerables, con el fin de minimizar posibles daños a la población y a la infraestructura.

Senamhi advierte niveles peligrosos de radiación UV en playas de Lima

Además de las condiciones climáticas adversas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre una intensa radiación ultravioleta que afectará a las playas de Lima Metropolitana durante el fin de semana del 17 y 18 de enero. El organismo señaló que estos valores representan un riesgo significativo para la salud de quienes acudan al litoral.

De acuerdo con el pronóstico, el índice de radiación UV se ubicará entre 10 y 11 puntos, rangos considerados de alto peligro en la escala internacional. En el caso de las playas del norte de Lima, el nivel alcanzará la categoría de “extremadamente alto”, mientras que en las zonas del centro se mantendrá en “muy alto”.

En cuanto a las condiciones térmicas, se esperan temperaturas que fluctuarán entre los 18 °C y 23 °C. El aumento de la radiación se explica por la reducción estacional de la capa de ozono y por factores propios del verano, lo que incrementa el riesgo para las personas que permanecen expuestas durante las horas de mayor intensidad solar.