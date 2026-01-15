La Embajada de Estados Unidos en Perú anuncia una subasta virtual del 16 al 19 de enero, donde se ofrecerán diversos bienes excedentes del gobierno.

La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció una subasta pública 100 % virtual, en la que pondrá a disposición diversos bienes excedentes del gobierno estadounidense. El evento se realizará del 16 al 19 de enero y estará abierto al público interesado en adquirir distintos artículos. La iniciativa busca facilitar el acceso a estos productos a través de una plataforma digital.

El evento se desarrollará del 16 al 19 de enero y se llevará a cabo a través de una plataforma digital, donde los interesados podrán participar bajo determinadas condiciones. Ante este anuncio, muchos se preguntan qué productos estarán disponibles y cuáles son los requisitos para formar parte del proceso de compra. Conoce qué objetos se subastarán y cómo puedes participar en el proceso.

¿Qué artículos se subastarán y cómo acceder a la plataforma?

Según la información difundida en el portal oficial de la Embajada de Estados Unidos, la subasta incluirá una amplia variedad de bienes excedentes, entre ellos equipos informáticos, muebles para el hogar y oficina, electrodomésticos y otros artículos diversos. Para revisar los lotes disponibles y participar, los interesados deberán ingresar al enlace habilitado para la subasta online (AQUÍ).

Una vez dentro de la plataforma, será necesario crear una cuenta seleccionando la opción “Registrarse”. Tras completar el proceso, el usuario recibirá un correo de confirmación con un enlace para activar su cuenta. Luego, deberá iniciar sesión con su correo y contraseña, revisar las subastas activas y elegir la opción correspondiente a “Lima, PE”.

Al final de la página aparecerá el botón “Suscribirse”, el cual deberá aceptarse para poder comenzar a ofertar. Todas las pujas se realizan en nuevos soles (S/) y cada lote será adjudicado al mejor postor.

Los ganadores serán notificados el martes 20 de enero de 2026 con las indicaciones para realizar el pago, el cual se efectuará únicamente mediante transferencia bancaria en moneda nacional.

Condiciones de venta: artículos sin garantía

Toda la información relacionada con los lotes disponibles se publicará en el sitio web oficial de la subasta. Las imágenes y descripciones tienen carácter referencial y no representan una garantía sobre el estado, funcionamiento o integridad de los artículos.

Todos los bienes se comercializan “tal cual y donde se encuentran”, sin ningún tipo de garantía expresa o implícita. No se aceptarán reclamos, devoluciones, cambios ni reembolsos una vez concluida la subasta.

El licitante asumirá íntegramente cualquier impuesto, tasa, arancel u otro costo que se genere después de la adjudicación del lote.

Forma de pago y plazos establecidos

Todos los precios estarán expresados en Nuevos Soles (S/) y el pago deberá realizarse exclusivamente mediante transferencia bancaria en Soles Peruanos (PEN). Los postores ganadores recibirán un correo electrónico con instrucciones detalladas el día hábil siguiente al cierre del evento.

No se aceptará ningún pago sin la confirmación previa y por escrito de un representante autorizado de la Embajada. Cualquier transferencia realizada sin esta validación será considerada nula.

El comprobante de pago deberá enviarse por correo electrónico antes de proceder al retiro del lote. En caso de no presentar el sustento correspondiente, se perderá automáticamente el derecho sobre el bien adjudicado.

El pago completo deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la notificación. De no cumplirse, la Embajada podrá anular la adjudicación y ofrecer el lote al siguiente mejor postor o retirarlo de la subasta. Asimismo, quienes se nieguen a recoger un lote serán inhabilitados para participar en futuras subastas durante 12 meses.

Retiro de los bienes adjudicados

Una vez validado el pago, el postor ganador recibirá un correo con la fecha, hora y lugar exactos para el retiro del lote. La entrega se realizará únicamente en el área de carga designada por la Embajada.

El licitante será responsable de la carga, transporte y retiro de los artículos. La Embajada no brindará apoyo logístico ni asistencia para estas tareas. En caso de que el titular no pueda acudir personalmente, un representante podrá hacerlo presentando un poder notarial legalizado y previa autorización escrita.

Durante el retiro, será obligatorio el uso de Equipo de Protección Personal (EPP), como casco, botas y guantes de seguridad, además de cualquier otro elemento indicado previamente. El acceso será restringido a quienes no cumplan con esta exigencia.