Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

ES OFICIAL | GRAN REMATE en la Embajada de EE.UU. en Lima: Mira cómo conseguir computadoras, muebles, electrodomésticos y más

La Embajada de Estados Unidos en Perú anuncia una subasta virtual del 16 al 19 de enero, donde se ofrecerán diversos bienes excedentes del gobierno.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | GRAN REMATE en la Embajada de EE.UU. en Lima: Mira cómo conseguir computadoras, muebles, electrodomésticos y más
    Embajada de EE. UU. en Lima lanza subasta de equipos y muebles | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ES OFICIAL | GRAN REMATE en la Embajada de EE.UU. en Lima: Mira cómo conseguir computadoras, muebles, electrodomésticos y más

    La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció una subasta pública 100 % virtual, en la que pondrá a disposición diversos bienes excedentes del gobierno estadounidense. El evento se realizará del 16 al 19 de enero y estará abierto al público interesado en adquirir distintos artículos. La iniciativa busca facilitar el acceso a estos productos a través de una plataforma digital.

    El evento se desarrollará del 16 al 19 de enero y se llevará a cabo a través de una plataforma digital, donde los interesados podrán participar bajo determinadas condiciones. Ante este anuncio, muchos se preguntan qué productos estarán disponibles y cuáles son los requisitos para formar parte del proceso de compra. Conoce qué objetos se subastarán y cómo puedes participar en el proceso.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | Peruanos ya pueden viajar sin visa a estos países en el 2026: Conoce la lista completa

    ¿Qué artículos se subastarán y cómo acceder a la plataforma?

    Según la información difundida en el portal oficial de la Embajada de Estados Unidos, la subasta incluirá una amplia variedad de bienes excedentes, entre ellos equipos informáticos, muebles para el hogar y oficina, electrodomésticos y otros artículos diversos. Para revisar los lotes disponibles y participar, los interesados deberán ingresar al enlace habilitado para la subasta online (AQUÍ).

    Una vez dentro de la plataforma, será necesario crear una cuenta seleccionando la opción “Registrarse”. Tras completar el proceso, el usuario recibirá un correo de confirmación con un enlace para activar su cuenta. Luego, deberá iniciar sesión con su correo y contraseña, revisar las subastas activas y elegir la opción correspondiente a “Lima, PE”.

    wapa.pe

    Al final de la página aparecerá el botón “Suscribirse”, el cual deberá aceptarse para poder comenzar a ofertar. Todas las pujas se realizan en nuevos soles (S/) y cada lote será adjudicado al mejor postor.

    Los ganadores serán notificados el martes 20 de enero de 2026 con las indicaciones para realizar el pago, el cual se efectuará únicamente mediante transferencia bancaria en moneda nacional.

    wapa.pe

    TE INTERESA: EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso

    Condiciones de venta: artículos sin garantía

    Toda la información relacionada con los lotes disponibles se publicará en el sitio web oficial de la subasta. Las imágenes y descripciones tienen carácter referencial y no representan una garantía sobre el estado, funcionamiento o integridad de los artículos.

    Todos los bienes se comercializan “tal cual y donde se encuentran”, sin ningún tipo de garantía expresa o implícita. No se aceptarán reclamos, devoluciones, cambios ni reembolsos una vez concluida la subasta.

    El licitante asumirá íntegramente cualquier impuesto, tasa, arancel u otro costo que se genere después de la adjudicación del lote.

    Forma de pago y plazos establecidos

    Todos los precios estarán expresados en Nuevos Soles (S/) y el pago deberá realizarse exclusivamente mediante transferencia bancaria en Soles Peruanos (PEN). Los postores ganadores recibirán un correo electrónico con instrucciones detalladas el día hábil siguiente al cierre del evento.

    No se aceptará ningún pago sin la confirmación previa y por escrito de un representante autorizado de la Embajada. Cualquier transferencia realizada sin esta validación será considerada nula.

    El comprobante de pago deberá enviarse por correo electrónico antes de proceder al retiro del lote. En caso de no presentar el sustento correspondiente, se perderá automáticamente el derecho sobre el bien adjudicado.

    El pago completo deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la notificación. De no cumplirse, la Embajada podrá anular la adjudicación y ofrecer el lote al siguiente mejor postor o retirarlo de la subasta. Asimismo, quienes se nieguen a recoger un lote serán inhabilitados para participar en futuras subastas durante 12 meses.

    Retiro de los bienes adjudicados

    Una vez validado el pago, el postor ganador recibirá un correo con la fecha, hora y lugar exactos para el retiro del lote. La entrega se realizará únicamente en el área de carga designada por la Embajada.

    El licitante será responsable de la carga, transporte y retiro de los artículos. La Embajada no brindará apoyo logístico ni asistencia para estas tareas. En caso de que el titular no pueda acudir personalmente, un representante podrá hacerlo presentando un poder notarial legalizado y previa autorización escrita.

    Durante el retiro, será obligatorio el uso de Equipo de Protección Personal (EPP), como casco, botas y guantes de seguridad, además de cualquier otro elemento indicado previamente. El acceso será restringido a quienes no cumplan con esta exigencia.

    El retiro deberá realizarse de manera total y dentro del plazo establecido. No se permitirán recogidas parciales ni extensiones, y el incumplimiento implicará la pérdida del lote sin derecho a reclamo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | GRAN REMATE en la Embajada de EE.UU. en Lima: Mira cómo conseguir computadoras, muebles, electrodomésticos y más
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Roky’s conmueve al despedirse para siempre de su local más histórico: “Ha sido un gusto atenderlos”

    ES OFICIAL | Peruanos ya pueden viajar sin visa a estos países en el 2026: Conoce la lista completa

    Senamhi activa alerta naranja en 12 regiones del Perú por fenómeno peligroso desde este 15 de enero

    ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿Tu zona se verá afectada?

    Año 2026 en Perú: cuál es su nombre oficial y por qué el Estado lo designa así

    Lo más vistos en Ocio

    EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    ¿Cuándo inicia el Carnaval de Cajamarca 2026? Conoce el cronograma oficial de la fiesta

    Bad Bunny en Lima: estos serán los nuevos horarios del Metropolitano y Corredor Azul

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;