CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31

Sismo de 6 grados causa PÁNICO en streamer peruana que transmitía en vivo: Así fue el ATERRADOR momento

La streamer de Chimbote sorprendió a sus seguidores al interrumpir su transmisión en vivo, visibilizando el miedo compartido por muchos durante el sismo.

    Sismo de 6 grados causa PÁNICO en streamer peruana que transmitía en vivo: Así fue el ATERRADOR momento
    Streamer vive momento de terror durante sismo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Sismo de 6 grados causa PÁNICO en streamer peruana que transmitía en vivo: Así fue el ATERRADOR momento

    Un potente sismo sacudió la tranquilidad del sábado 27 de diciembre y encendió las alarmas en diversas zonas del Perú. El movimiento telúrico, localizado frente a Chimbote, alcanzó una magnitud considerable y se percibió con fuerza en al menos seis regiones del país. El evento generó temor, evacuaciones preventivas y múltiples registros en redes sociales. Uno de los episodios que más llamó la atención fue la reacción de una conocida streamer de Chimbote durante el temblor.

    Streamer vive momentos de terror durante sismo en plena transmisión en vivo

    La tensión que se vivió durante el sismo quedó evidenciada en una transmisión en vivo que rápidamente captó la atención de los usuarios. Una streamer de Chimbote, conocida por su estilo distendido y cercano, pasó en cuestión de segundos de la calma a la angustia mientras conversaba con su audiencia. El movimiento telúrico la tomó por sorpresa y la obligó a interrumpir la emisión en medio del caos.

    “¡Ay, temblor! Hola, mamá. ¿Dónde estás?”, exclamó con evidente nerviosismo antes de salir apresuradamente del lugar, mientras se escuchaban ruidos, gritos y la alarma sísmica de fondo.

    La reacción no tardó en replicarse en redes sociales, donde el clip se difundió con rapidez. El chat de la transmisión se llenó de mensajes de alerta, preocupación y comentarios nerviosos, reflejando el miedo compartido por quienes seguían el evento en tiempo real.

    El video terminó convirtiéndose en uno de los registros más comentados de la jornada, retratando el impacto emocional que dejó el sismo en la población.

    Sismo de magnitud 6 deja heridos y daños en varias regiones del norte del país

    De acuerdo con los reportes oficiales, entre el domingo 21 de diciembre y la fecha se han contabilizado cerca de 11 movimientos telúricos de distinta magnitud, siendo el más fuerte el ocurrido el sábado 27 por la noche. Este sismo se percibió en al menos 13 regiones y tuvo mayor impacto en ciudades como Chimbote y Trujillo, donde se reportaron daños materiales y personas afectadas.

    Tras el evento de magnitud 6.0, las autoridades activaron los protocolos de emergencia. El Ministerio de Salud confirmó que diez ciudadanos resultaron heridos y fueron trasladados a establecimientos médicos ubicados en las regiones de Áncash y La Libertad para recibir atención inmediata.

    El movimiento telúrico se produjo a las 21:51 horas, con epicentro frente a la costa de la provincia del Santa, lo que provocó que se sintiera con fuerza en varias localidades del norte del país. Además del susto generalizado, se registraron afectaciones en viviendas y algunos centros de salud, lo que obligó a las autoridades a realizar evaluaciones técnicas en las zonas comprometidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sismo de 6 grados causa PÁNICO en streamer peruana que transmitía en vivo: Así fue el ATERRADOR momento
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

