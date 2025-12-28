La streamer de Chimbote sorprendió a sus seguidores al interrumpir su transmisión en vivo, visibilizando el miedo compartido por muchos durante el sismo .

Un potente sismo sacudió la tranquilidad del sábado 27 de diciembre y encendió las alarmas en diversas zonas del Perú. El movimiento telúrico, localizado frente a Chimbote, alcanzó una magnitud considerable y se percibió con fuerza en al menos seis regiones del país. El evento generó temor, evacuaciones preventivas y múltiples registros en redes sociales. Uno de los episodios que más llamó la atención fue la reacción de una conocida streamer de Chimbote durante el temblor.

Streamer vive momentos de terror durante sismo en plena transmisión en vivo

La tensión que se vivió durante el sismo quedó evidenciada en una transmisión en vivo que rápidamente captó la atención de los usuarios. Una streamer de Chimbote, conocida por su estilo distendido y cercano, pasó en cuestión de segundos de la calma a la angustia mientras conversaba con su audiencia. El movimiento telúrico la tomó por sorpresa y la obligó a interrumpir la emisión en medio del caos.

“¡Ay, temblor! Hola, mamá. ¿Dónde estás?”, exclamó con evidente nerviosismo antes de salir apresuradamente del lugar, mientras se escuchaban ruidos, gritos y la alarma sísmica de fondo.

La reacción no tardó en replicarse en redes sociales, donde el clip se difundió con rapidez. El chat de la transmisión se llenó de mensajes de alerta, preocupación y comentarios nerviosos, reflejando el miedo compartido por quienes seguían el evento en tiempo real.

El video terminó convirtiéndose en uno de los registros más comentados de la jornada, retratando el impacto emocional que dejó el sismo en la población.

Sismo de magnitud 6 deja heridos y daños en varias regiones del norte del país

De acuerdo con los reportes oficiales, entre el domingo 21 de diciembre y la fecha se han contabilizado cerca de 11 movimientos telúricos de distinta magnitud, siendo el más fuerte el ocurrido el sábado 27 por la noche. Este sismo se percibió en al menos 13 regiones y tuvo mayor impacto en ciudades como Chimbote y Trujillo, donde se reportaron daños materiales y personas afectadas.

Tras el evento de magnitud 6.0, las autoridades activaron los protocolos de emergencia. El Ministerio de Salud confirmó que diez ciudadanos resultaron heridos y fueron trasladados a establecimientos médicos ubicados en las regiones de Áncash y La Libertad para recibir atención inmediata.