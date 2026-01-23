DNI electrónico 3.0 costará menos en 2026: este es el grupo beneficiado con la tarifa reducida, según Reniec

Reniec anunció que en 2026 el DNI electrónico 3.0 tendrá tarifa reducida para un grupo específico. Conoce quiénes acceden al beneficio y los requisitos.

Durante el 2026, el Reniec continúa con la implementación del DNI electrónico 3.0 como único documento de identidad en el país, proceso iniciado en agosto de 2025. Esta medida alcanza a adultos y menores de edad, dentro de una estrategia de masificación progresiva.

En ese marco, la entidad ha confirmado tarifas diferenciadas y campañas especiales que permiten a determinados grupos de ciudadanos acceder al DNIe a un menor costo o incluso de forma gratuita, mediante un trámite presencial.

¿Quiénes acceden al precio especial del DNI electrónico en 2026 y en qué casos se aplica?

El DNI electrónico 3.0 mantiene durante el 2026 un precio reducido para quienes gestionen el documento por primera vez. Para ciudadanos mayores de 17 años, la tarifa fijada es de 30 soles, mientras que en el caso de niños y adolescentes el costo es de 16 soles.

Estos montos son equivalentes a los que antes se aplicaban a los DNI azul y amarillo. Además, el Reniec impulsa campañas especiales de emisión gratuita dirigidas a grupos priorizados, como menores de edad, adultos mayores a partir de los 60 años y personas con discapacidad.

Estas acciones se realizan principalmente a inicios del año junto a municipalidades. Cabe precisar que los DNI antiguos siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Cómo y dónde tramitar el DNI electrónico 3.0 de manera presencial

La tramitación del DNI electrónico 3.0 se lleva a cabo exclusivamente de manera presencial. Los ciudadanos deben acercarse a las oficinas del Reniec o a módulos temporales habilitados durante campañas especiales a nivel nacional.

El proceso contempla la validación de la información personal, el registro de huellas dactilares y la toma de la fotografía oficial. Para los menores de edad, es obligatorio que el trámite se realice en compañía del padre, madre o representante legal.