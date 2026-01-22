Este viernes 23 y sábado 24 de enero , diversos hogares y negocios de Lima Metropolitana deberán tomar previsiones ante la interrupción del servicio de agua potable por varias horas. Sedapal informó que la suspensión será temporal y responde a labores técnicas indispensables para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento. ¿En qué distritos se suspenderá el servicio? Toma precaución.

De acuerdo con el anuncio oficial, los trabajos incluirán la limpieza de reservorios y el mantenimiento de la red de distribución, lo que implicará cortes de hasta 12 horas en sectores específicos de Lurigancho, Comas y San Miguel. La empresa recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación y mantenerse atentos a los horarios establecidos para cada zona.