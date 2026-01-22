¡A llenar los baldes! Corte de agua afectará por hasta 12 horas a tres distritos este 23 y 24 de enero: mira si el tuyo está en la listaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este viernes 23 y sábado 24 de enero, diversos hogares y negocios de Lima Metropolitana deberán tomar previsiones ante la interrupción del servicio de agua potable por varias horas. Sedapal informó que la suspensión será temporal y responde a labores técnicas indispensables para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento. ¿En qué distritos se suspenderá el servicio? Toma precaución.
Lista completa de sectores afectados por el corte de agua
De acuerdo con el anuncio oficial, los trabajos incluirán la limpieza de reservorios y el mantenimiento de la red de distribución, lo que implicará cortes de hasta 12 horas en sectores específicos de Lurigancho, Comas y San Miguel. La empresa recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación y mantenerse atentos a los horarios establecidos para cada zona.
Distrito: Lurigancho
- Motivo del corte: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra y 4ta etapa Mz. A -B-C-D-E-F, Mz. G-H-I-J-K-L
- Sector: 137
- Fecha y hora de la interrupción: viernes 23 de enero | 8:00 a.m.
- Fecha de restablecimiento del servicio: viernes 23 de enero |8:00 p.m.
Distrito: San Miguel
- Motivo del corte: Cambio de válvula
- Áreas afectadas: Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta. y 7ma. etapa, Urb. Resid. Callao. Cuadrante: Av. Faucett, Av. Venezuela, Parque de las Leyendas, Ca. Fortunato Quezada, Av. Los Precursores, Av. Parque de las Levendas, Ca, Carlos González, Ca, Intisuyo, Ay, Escardó
- Sector: Sector 44
- Fecha y hora de la interrupción: viernes 23 de enero 10:00 a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 23 de enero | 10:00 p.m.
Distrito: San Miguel
- Motivo del corte: Trabajo de empalme
- Áreas afectadas: Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta. y 7ma. etapa, Urb. F Callao. Cuadrante: Av. Faucett, Av. Venezuela, Parque de Leyendas, Ca. Fortunato Quezada, Av. Los Precursores, Av. F Leyendas, Ca. Carlos González, Ca. Intisuyo, Av. Escardó Pa
- Sector - Subsector: Sector 44
- Fecha y Hora de inicio de la interrupción: viernes 23 de enero a las 10:00 a.m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 23 de enero a las 10:00 p.m.
Distrito: Comas
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: APV Las Brisas de Tungasuca, APV Las Margaritas del Norte I etapa, APV Los Huertos de Tungasuca, Asoc. Prop. Viv. El Cedro, Asoc. Prop. Villa Juanita, Asoc. Viv. Dionisia Huamán, Asoc. Viv. El Trébol de Chacra Cerro, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Tungasuca.
- Sector - Subsector: Sector 345
- Fecha y hora de inicio de la interrupción: viernes 23 de enero a las 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: viernes 23 de enero a las 8:00 p.m.
Distrito: Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 1ra y 2da etapa, Calle 1, Av. A - B - C. Afecta al CR-492 y R-PE1
- Sector - Subsector: Sector 137
- Fecha y hora de inicio de la interrupción: viernes 23 de enero a las 1:00 p.m.
- Fecha y hora de restablecimiento del servicio: viernes 23 de enero a las 11:50 p.m.
Distrito: Lurigancho
- Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 1ra etapa, Calle 1 y Calle 2, Urb. El Haras Calle 1 y Calle 2
- Sector - Subsector: Sector 137
- Fecha y hora de inicio de la interrupción: sábado 24 de enero a las 7:00 a.m.
- Fecha y hora de restablecimiento del servicio: sábado 24 de enero a las 7:00 p.m.
Distrito: Lurigancho
- Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa
- Sector - Subsector: Sector 137
- Fecha y hora de inicio de la interrupción: sábado 24 de enero a las 11:00 a.m.
- Fecha y hora de restablecimiento del servicio: sábado 24 de enero a las 11:00 p.m.
Distrito: Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa, Calle 11 hasta la Calle 14.
- Sector- Subsector: Sector 137
- Fecha y hora de inicio de la interrupción: sábado 24 de enero a las 3:00 p.m.
- Fecha y hora de restablecimiento del servicio: sábado 24 de enero a las 11:50 p.m.