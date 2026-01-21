Los trabajadores del sector público podrían recibir un aumento de sueldo de S/700, según una propuesta en negociación entre el Ejecutivo y los sindicatos.

Un nuevo escenario salarial se presenta para los trabajadores pertenecientes al sector público. El diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos apunta a una propuesta de aumento de sueldo a S/700 para los trabajadores del Estado. La iniciativa plantea un aumento uniforme que beneficiaría a miles de trabajadores sin distinción de régimen laboral. De aprobarse, el nuevo monto tendría una fecha clara de inicio y un alcance nacional.

A quiénes alcanzaría el incremento salarial y desde cuándo se aplicaría

En un contexto marcado por el alza sostenida del costo de vida y las diferencias salariales dentro del Estado, los gremios del sector público han puesto sobre la mesa una de sus principales exigencias económicas. Como parte del inicio del proceso de negociación colectiva correspondiente al periodo 2026-2027, los sindicatos buscan un ajuste remunerativo que permita mejorar el poder adquisitivo de miles de trabajadores estatales y reducir el impacto de la inflación en sus ingresos.

Según el proyecto de Convenio Colectivo Centralizado 2026–2027 al que accedió Infobae Perú, el planteamiento se encuentra consignado en la “Cláusula Cuarta: Incremento Remunerativo”. En este punto, se propone que el Ejecutivo acuerde con las organizaciones sindicales un aumento mensual de S/700, el cual se aplicaría desde el 1 de enero de 2027. La iniciativa resalta por plantear un incremento uniforme, sin diferenciar el tipo de contrato o régimen laboral.

La medida alcanzaría a servidores públicos adscritos a los regímenes de los Decretos Legislativos N.° 276, 728 y 1057 (CAS), así como a los comprendidos en la Ley N.° 30057 (Servir) y las Leyes N.° 29709, 28091 y 31991.

De concretarse, este pedido marcaría una diferencia frente a negociaciones anteriores, en las que los reajustes aprobados fueron considerablemente más bajos, con montos que fluctuaron entre S/100 y S/53, dependiendo del régimen laboral.

Cronograma y fases que seguirá la negociación colectiva

En cuanto al desarrollo del proceso, la Ley N.° 31188 establece que las negociaciones deben cerrarse, como fecha límite, el 30 de junio. De acuerdo con la información consignada en el documento al que accedió la fuente, el pliego fue presentado oficialmente ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezada por José Jerí, el miércoles 7 de enero. A partir de ese registro formal, se inicia la etapa de “trato directo”, la cual debe activarse dentro de los 10 días calendario posteriores a la entrega del pedido.

Más allá del incremento remunerativo, el planteamiento sindical incluye otras demandas económicas y laborales. Entre ellas figuran la nivelación de los aguinaldos hasta alcanzar el equivalente a una remuneración mensual, la entrega de un bono extraordinario desde S/600 y la ampliación del pago de la CTS al 100% para determinados grupos de trabajadores.