Una tormenta geomagnética severa, provocada por una eyección de masa coronal, afecta al Perú desde el 19 de enero. El fenómeno genera preocupación en científicos y autoridades.

El Perú se encuentra bajo el impacto de una tormenta geomagnética severa provocada por una intensa actividad solar registrada a mediados de enero. La rápida llegada de una nube de plasma desde el Sol ha despertado el interés de científicos y organismos especializados. Este evento destaca por su velocidad y magnitud, poco comunes en los registros recientes. Las autoridades científicas siguen evaluando sus posibles consecuencias a corto y mediano plazo.

Tormenta geomagnética severa en el Perú: evento solar extremo activa alertas científicas

Una intensa tormenta geomagnética de nivel G4 afecta actualmente al Perú tras el arribo de una eyección de masa coronal (CME) de alta velocidad, originada en el Sol el domingo 18 de enero. El fenómeno estuvo vinculado a una llamarada solar X1.9 registrada a las 13:09 horas (tiempo local) y se desplazó a una velocidad aproximada de 1.600 kilómetros por segundo, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, explicó que la nube de plasma alcanzó la Tierra en apenas 25 horas, un tiempo inusualmente corto que ubica a este episodio entre los más rápidos detectados desde 1995.

“Las CME típicas tardan entre 3 y 4 días en llegar. Esta fue la primera llamarada de clase X del año y desencadenó una tormenta de radiación solar de nivel S4, la más intensa en más de 20 años”, remarcó el reconocido científico.

¿Cuándo se produjo la tormenta geomagnética?

Desde el área científica del IGP, el director de Ciencias del Geoespacio, Danny Scipión, detalló que el impacto se produjo el 19 de enero a las 14:15 horas, generando un choque significativo que dio inicio a una tormenta geomagnética severa.

“A su paso, se produjeron perturbaciones sostenidas, lo que provocó una actividad geomagnética fluctuante entre los niveles G1 (leve) y G4 (severo) y auroras generalizadas. Se observaron auroras la noche del 19 de enero desde Alemania hasta el suroeste de Estados Unidos, incluyendo Nuevo México”, indicó.

El especialista añadió que la intensidad del evento se vio reforzada por la orientación del campo magnético interplanetario hacia el sur, lo que facilitó una mayor transferencia de energía a la magnetosfera terrestre. En ese contexto, las mediciones del satélite ACE revelaron velocidades del viento solar cercanas a los 1.150 km/s, un campo magnético total de alrededor de 90 nanoteslas y valores extremos en los principales índices geomagnéticos, como Kp = 9 y Dst inferior a -235 nT, parámetros que confirman la magnitud excepcional de la tormenta.

¿Cuáles son las consecuencias del fenómeno en el Perú?

El director de Ciencias del Geoespacio del IGP, Danny Scipión, señaló que los registros obtenidos en el Perú durante los días 19 y 20 de enero evidenciaron alteraciones relevantes en el entorno espacial cercano a la Tierra. Las mediciones, realizadas con equipos especializados instalados en la estación de Jicamarca, permitieron detectar cambios notables en el campo eléctrico ecuatorial, así como la aparición de irregularidades en la ionosfera sobre territorio nacional.

El especialista advirtió que este tipo de eventos solares no solo se limitan a efectos científicos, sino que también representan un riesgo potencial para diversas infraestructuras críticas. Según explicó, las tormentas geomagnéticas pueden generar interferencias en sistemas espaciales, afectar operaciones aéreas, provocar fallas en redes eléctricas y alterar el funcionamiento del GNSS, además de comprometer la estabilidad de satélites que orbitan a baja altura (LEO).