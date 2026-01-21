Temblor en Perú hoy, miércoles 21 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú informó que no se reportaron daños materiales ni personales tras el sismo en la provincia de Talara.

Temblor en Perú: magnitud del último sismo de hoy, miércoles 21 de enero | Composición: Wapa Captura de pantalla Wapa

Un nuevo movimiento sísmico fue percibido en el país durante la madrugada de este miércoles 21 de enero, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento fue registrado por el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo permanente de la actividad telúrica en el territorio peruano.

Detalles del sismo de este miércoles 21 de enero en Perú

De acuerdo con el boletín emitido, el sismo ocurrió a las 5:35 a. m. y alcanzó una magnitud de 3.7. El epicentro se localizó a 33 kilómetros al este de Máncora, en la provincia de Talara, región Piura, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personales.

Cabe recordar que Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica a nivel mundial, lo que explica la frecuencia de estos eventos. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las medidas de prevención ante sismos.

¿Cuál fue el sismo de mayor magnitud registrado en el Perú?

El movimiento telúrico más intenso medido por instrumentos en el país ocurrió el jueves 3 de octubre de 1974. A las 9:21 a. m., un terremoto de magnitud 8,0 sacudió Lima y se extendió a lo largo de gran parte de la costa peruana, generando pánico y graves daños estructurales.

El sismo tuvo una duración aproximada de 90 segundos y dejó un saldo trágico: 252 personas fallecidas y alrededor de 3.600 heridos. Este evento es considerado uno de los más destructivos en la historia reciente del Perú debido a su fuerza, alcance y consecuencias humanas.

¿Existe diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

De acuerdo con el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, los términos sismo, temblor y terremoto no presentan una diferencia técnica. Según explicó, “en el fondo significan lo mismo y que el uso de estos términos va más por un tema de tradición de cada población o país”.