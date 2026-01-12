Aunque Jhoan Mendoza comenzó en la actuación desde muy joven y fue conocido como ‘Chacaloncito Jr.’ , su trayectoria artística no logró consolidarse y terminó alejándose de la televisión .

Desde su aparición en la televisión peruana a los 7 años, Jhoan Mendoza llamó la atención por su talento y carisma, formando parte de producciones como ‘Chacalón: un ángel del pueblo’ y ‘Camote y Paquete’.

Pese a ese prometedor inicio, su etapa como actor infantil se vio interrumpida y no volvió a participar en otras producciones nacionales.

Jhoan Mendoza y su paso por la televisión

De acuerdo con lo que ha mostrado en sus redes sociales, Jhoan Mendoza decidió explorar otros caminos artísticos, incursionando en la música y desempeñándose también como animador de eventos. Aun así, muchos de sus seguidores continúan identificándolo como ‘Chacaloncito Jr.’, ya que se pensaba que sería una de las grandes promesas de la actuación.

Incluso el actor Ramón García, quien compartió escenas con Jhoan Mendoza en la serie ‘Camote y Paquete’, explicó en el podcast ‘Cinesmero’ las razones por las que la carrera de ‘Chacaloncito Jr.’ no prosperó, a pesar del futuro que parecía tener en la actuación.

Cuando le preguntaron a Ramón García si mantenía contacto con Jhoan Mendoza, pese a haber transcurrido más de 17 años desde que trabajaron juntos, el actor indicó que no lo veía con frecuencia. “Lo vi hace un año más o menos. Me llamó para hacer una entrevista, entendí la razón y dije: está bien”.

¿Por qué Jhoan Mendoza dejó la actuación?

En esa misma conversación, Ramón García señaló que la carrera de Jhoan Mendoza se vio afectada por conflictos familiares, sugiriendo que no se le permitió desarrollarse profesionalmente a pesar del talento que demostraba en las series.

“Lo vi crecer y también lo vi fallecer. Le truncaron la carrera al niño. Era un tema familiar que no viene al caso, pero no lo dejaron crecer. Como dicen, la ignorancia es muy atrevida, entonces creyó esta persona ser más viva que los dueños de los canales. Esta persona comenzó a dar problemas e hizo que la situación se volviera insostenible”, expresó, sin precisar quién habría sido el responsable del abrupto final de la carrera de ‘Chacaloncito Jr.’