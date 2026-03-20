Alejandra Baigorria reveló que está confundida y aún no lista para pronunciarse sobre su matrimonio. Reconoce que necesita tiempo para procesar lo ocurrido.

La polémica que envuelve el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando comentarios en la farándula peruana tras el ampay difundido por Magaly Medina. Luego del mensaje que la empresaria compartió en su canal de difusión, comenzaron a surgir diversas especulaciones sobre el futuro de su relación y las decisiones que podría tomar frente al escándalo, saliendo a la luz el motivo por el que la ‘Gringa de Gamarra’ aceptaría volver con el chico reality.

Vidente asegura que Alejandra Baigorria podría estar embarazada

En medio de este contexto, la conocida vidente Agatha Lys se pronunció en televisión y sorprendió al revelar una posible situación que, según sus cartas, marcaría el rumbo de la pareja. La tarotista señaló que Baigorria podría estar atravesando un momento clave en su vida personal que influiría directamente en lo que decida respecto a su matrimonio.

Durante su participación en el programa 'Arriba mi gente', Agatha Lys compartió su interpretación sobre lo que estaría ocurriendo en la vida de la empresaria, generando aún más debate entre los seguidores de la pareja.

“Podría ya estar embarazada, porque a ella le sale la carta del embarazo. Eso significa que ya está embarazada o esto está muy cercano; entonces ella no va a renunciar a sus sueños, a lo que ella se proyecta”, señaló Agatha Lys.

“Porque todo lo que ella hace, con su empoderamiento, pero es parte de ese castillo y esos sueños, que ella siempre los hace realidad. Nadie le va a tirar abajo esto que ella ya tiene pensado. Entonces, acá lo que dice es que ella va a esperar, va a tomar su tiempo, como buena nativa de Virgo, de tierra. Lo va a hacer sufrir un poco, pero de que lo perdona, lo perdona”, agregó.

Las declaraciones de la vidente no tardaron en generar reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes siguen atentos cada detalle del escándalo que remeció la farándula local. Mientras tanto, muchos esperan conocer cuál será finalmente la decisión que tome Alejandra Baigorria sobre su matrimonio con Said Palao.

Alejandra Baigorria responde si perdonará a Said Palao

La empresaria también explicó por qué decidió guardar silencio durante los primeros días tras la polémica que rodea su matrimonio. Según contó, el impacto emocional que ha vivido la dejó sin claridad para poder expresar lo que realmente siente frente a toda la situación.

En su mensaje, Alejandra reconoció que aún atraviesa un momento de confusión y que no se encontraba preparada para enfrentar públicamente todo lo que estaba ocurriendo. La exchica reality aseguró que necesitaba tiempo para procesar lo sucedido antes de dar cualquier declaración.

“Si no me he declarado es porque no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada, estoy bloqueada”, agregó.

En conversación con el programa 'Sin + q' decir', Alejandra también reconoció que no sabía qué hacer con su relación y que por los momentos no se sentía preparada para tomar una decisión.