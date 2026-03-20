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Samahara Lobatón sorprende al revelar polémico secreto del hijo de Farfán que podría hacerlo perder todo

¿Apoya a su hijo? Padre de Said Palao sorprende con mensaje tras ampay en Argentina "Ciego, sordo y mudo"

Steve Palao, padre de Said Palao, compartió un mensaje en Instagram que algunos interpretan como una respuesta a la polémica familiar.

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    ¿Apoya a su hijo? Padre de Said Palao sorprende con mensaje tras ampay en Argentina "Ciego, sordo y mudo"
    Steve Palao manda mensaje | Composición: Wapa Captura de pantalla
    ¿Apoya a su hijo? Padre de Said Palao sorprende con mensaje tras ampay en Argentina "Ciego, sordo y mudo"

    El escándalo que protagonizó Said Palao durante su viaje a Argentina continúa generando repercusiones en la farándula local. El deportista quedó en el centro de la polémica luego de que se difundieran imágenes suyas junto a otras mujeres, situación que puso bajo la lupa su matrimonio con la empresaria Alejandra Baigorria, con quien contrajo matrimonio hace poco más de un año.

    Tras las declaraciones públicas de ambos sobre lo sucedido, un nuevo elemento llamó la atención de los seguidores del caso. El padre del chico reality, Steve Palao, compartió un mensaje en redes sociales que varios usuarios interpretaron como una posible reacción al escándalo que atraviesa su hijo.

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    ¿Qué dijo el papá de Said tras el ampay?

    Steve Palao se hizo conocido entre el público tras su participación en un programa de cocina, donde logró ganarse el cariño de los televidentes. Desde entonces mantiene presencia en redes sociales y suele compartir momentos familiares junto a sus hijos, Said Palao y Austin Palao.

    En medio de la controversia, y mientras Baigorria se pronunciaba mediante su canal de WhatsApp y Said lo hacía durante la reciente edición de ‘Esto es Guerra’, el patriarca de la familia Palao utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un mensaje que rápidamente captó la atención de los usuarios.

    "A partir de hoy, soy ciego, sordo y mudo. Ciego, porque no me gusta ver tanta gente falsa; sordo para no escuchar tanta mentira; y mudo, porque no le debo explicaciones a nadie", se lee en el mensaje que compartió el padre de los hermanos Palao.

    Said Palao
    Said Palao

    Cabe recordar que Steve Palao habría mantenido una relación cercana con Alejandra Baigorria. Ambos fueron vistos compartiendo con evidente complicidad durante la boda de la pareja y en diversas reuniones familiares que la empresaria y el deportista solían mostrar en sus redes sociales.

    El mensaje, publicado en medio del escándalo mediático, no tardó en generar interpretaciones entre los seguidores, quienes se preguntan si se trata de una indirecta frente a la polémica que rodea actualmente a la familia.

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    NO TE PIERDAS: Said Palao toma DRÁSTICA MEDIDA tras comprometedor AMPAY con MUJERES EN ARGENTINA

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Apoya a su hijo? Padre de Said Palao sorprende con mensaje tras ampay en Argentina "Ciego, sordo y mudo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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