Ale Baigorria SE APIADA del llanto de Said Palao tras verlo DESTROZADO en EEG por traición en Argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

Ale Baigorria SE APIADA del llanto de Said Palao tras verlo DESTROZADO en EEG por traición en Argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América

Alejandra Baigorria decidió pronunciarse en el programa Sin más que decir luego de las emotivas disculpas públicas que ofreció Said Palao en Esto es guerra, donde el competidor no pudo contener el llanto mientras le pedía perdón y aseguraba que hará todo lo posible por recuperarla. La empresaria confirmó que estuvo pendiente de la transmisión. ¿Cómo reaccionó ante las palabras de su aún esposo?

Alejandra Baigorria habla tras las disculpas de Said Palao y revela que ya no mantienen comunicación

Durante la emisión del pasado 19 de marzo, Said Palao se mostró visiblemente afectado en pleno programa en vivo, donde ofreció disculpas públicas a su esposa y a su familia, luego de que previamente Alejandra también se mostrara quebrada en un video donde exponía el difícil momento personal que atraviesa.

“Quiero pedirle perdón a mi esposa. Pido perdón a mi familia por haberlo envuelto en todo esto. Ella, como dice, no se merece todo lo que le está pasando, que yo le haya expuesto, no se merece ninguna de las cosas que yo le estoy haciendo pasar. No he sabido valorar nada, la entrega, el cariño. Es muy difícil ahora tratar de explicar lo arrepentido que estoy por esta situación”, expresó el chico reality entre lágrimas.

Tras estas declaraciones, la ‘Gringa de Gamarra’ accedió a dar su versión en el programa conducido por Maria Pia Copello, donde admitió que siguió de cerca el momento y que se vio profundamente afectada al verlo llorar, sobre todo por conocer cómo es él realmente.

Además, reveló que actualmente no mantienen contacto desde el ampay difundido por Magaly Medina, lo que reflejaría la delicada situación que atraviesa su relación.