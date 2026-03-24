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Querido youtuber QUEDA EN SHOCK al descubrir que fue AMANTE de un famoso futbolista

Onelia Molina HUNDE a Mario Irivarren y confirma que le hacía pagar 50/50: "Yo invitaba la cena"

Onelia Molina habla sin filtros sobre su ruptura con Mario Irivarren, defiende el 50/50 y revela cómo el ampay cambió su relación.

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    Onelia Molina HUNDE a Mario Irivarren y confirma que le hacía pagar 50/50: "Yo invitaba la cena"
    Onelia Molina termina de hundir a Mario Irivarren. | Composición Wapa
    Onelia Molina HUNDE a Mario Irivarren y confirma que le hacía pagar 50/50: "Yo invitaba la cena"

    Sin rodeos y fiel a su estilo frontal, Onelia Molinavolvió a captar la atención al reaparecer en su programa de streaming ‘Doble Sentido’, donde decidió aclarar los rumores que surgieron tras su mediática separación de Mario Irivarren.

    El quiebre sentimental entre ambos no pasó desapercibido, sobre todo luego del polémico ampay difundido por Magaly Medina, en el que el chico reality aparece besando a dos mujeres durante un paseo en yate en Argentina. A partir de ese momento, las especulaciones no dejaron de crecer… hasta ahora.

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    Durante la transmisión, Onelia optó por hablar sin filtros y despejar dudas sobre cómo era realmente su relación, especialmente en un aspecto que generó bastante debate: el dinero.

    La verdad sobre el 50/50: “Siempre voy a pensar que cada uno puede pagar sus cosas”

    Uno de los puntos que más comentarios había generado en redes era la dinámica económica de la pareja. Frente a ello, Onelia no esquivó la pregunta y explicó que, lejos de incomodarle, consideraba natural dividir gastos.

    “Mario en su momento pudo ser muy frío, pero también cambió y mejoró muchísimo. Sobre el tema económico, no era de que él asumiera todo, y eso tampoco me parece mal”, explicó.

    Además, confirmó que esta práctica era habitual, sobre todo en viajes y salidas: “Sí, sí, muchas veces sí fue en los viajes. Había también veces donde él invitaba a la cena y otras veces donde yo invitaba a la cena”.

    Sus declaraciones llegan luego de que Rosángela Espinoza bautizara a Irivarren como ‘Don Ramón’, insinuando que solía dividir gastos incluso en citas. Sin embargo, Onelia defendió esa dinámica con firmeza:

    “Si ambos tienen un buen nivel económico, ¿por qué no compartir gastos? A mí me parece perfecto, válido. Siempre voy a pensar que cada uno puede pagar sus cosas”.

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    El ampay que lo cambió todo: “Agradezco a Magaly”

    Más allá del tema económico, la influencer también se refirió al episodio que marcó el final definitivo de la relación. Lejos de victimizarse, sorprendió con una reflexión que no pasó desapercibida.

    “La verdad, sí agradezco a Magaly por las imágenes, porque creo que necesitaba algo así para darme cuenta de lo que era capaz mi pareja, de cómo podía hacerme daño o faltarme el respeto”, expresó.

    Con estas palabras, Onelia dejó claro que el escándalo no solo evidenció una traición, sino que también fue un punto de quiebre necesario para tomar decisiones.

    Hoy, la exchica reality se muestra más segura, firme en sus convicciones y enfocada en su crecimiento personal, cerrando un capítulo que, aunque mediático, parece haberle dejado lecciones claras.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina HUNDE a Mario Irivarren y confirma que le hacía pagar 50/50: "Yo invitaba la cena"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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