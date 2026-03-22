Rosángela Espinoza sacó a la luz detalles desconocidos de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, desatando una ola de críticas en redes sociales.

La 'chica selfie' hizo tremenda revelación sobre la relación de Onelia y Mario. | Composición Wapa

La 'chica selfie' hizo tremenda revelación sobre la relación de Onelia y Mario. | Composición Wapa

La polémica vuelve a rodear a Mario Irivarren tras las recientes declaraciones de Rosángela Espinoza, quien no dudó en exponer detalles íntimos de la relación que el chico reality mantenía con Onelia Molina. Sus comentarios encendieron las redes sociales y reavivaron las críticas hacia el influencer.

Durante su intervención, la popular ‘Chica selfie’ sorprendió al asegurar que el exchico reality imponía condiciones económicas dentro de su romance, lo que generó indignación entre los seguidores del programa.

Rosángela Espinoza destapa polémico acuerdo económico

Según lo revelado, Mario Irivarren habría manejado su relación bajo un esquema de gastos compartidos al milímetro. Rosángela afirmó que ambos dividían todos los pagos en partes iguales, sin excepción.

De acuerdo con su versión, el modelo “le hacía poner el 50 % de todos los gastos a su pareja” , lo que rápidamente generó debate entre los usuarios, quienes cuestionaron si este tipo de dinámica era justa dentro de una relación sentimental.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse, especialmente porque se dan en medio de otros escándalos que también involucran al exchico reality.

Acusaciones de infidelidad agravan la controversia

Pero eso no fue todo. Rosángela también dejó entrever que el comportamiento de Mario Irivarren no habría sido el más leal durante su relación con Onelia Molina.

En medio de sus declaraciones, insinuó que, además de las condiciones económicas, existirían episodios de infidelidad que habrían afectado la relación.

Estas afirmaciones cobran mayor fuerza luego de que recientemente se difundieran imágenes del influencer en situaciones comprometedoras durante un viaje al extranjero, lo que ya había generado sospechas entre los seguidores de la pareja.

Redes estallan y el silencio de los involucrados aumenta la tensión

Hasta el momento, ni Mario Irivarren ni Onelia Molina han respondido directamente a estas nuevas declaraciones. Sin embargo, el tema ya se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios han tomado posición frente a lo ocurrido.

Mientras algunos defienden la idea de dividir gastos en pareja, otros cuestionan la forma en que se habría manejado la relación, especialmente por las acusaciones adicionales.