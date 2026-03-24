Onelia Molina conversó con un reportero de Magaly Medina y reveló la situación de Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria DESESPERADA ofrece GRAN MONTO de DINERO por las pruebas de TRAICIÓN de Said Palao en Argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

Alejandra Baigorria DESESPERADA ofrece GRAN MONTO de DINERO por las pruebas de TRAICIÓN de Said Palao en Argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

¡Desesperada! La modelo Onelia Molina no deja de encender la polémica tras enterarse de la traición de su expareja Mario Irivarren. La chica reality tuvo una conversación con el programa de Magaly Medina y destapó en qué condiciones se encuentra Alejandra Baigorria tras el ampay en Argentina.

Recordemos que Ale ha dado declaraciones, en donde no deja en claro su actual relación con su aun esposo Said Palao. Al parecer, la 'Rubia de Gamarra' quiere perdonar al chico reality, ya que no existen videos o fotos de algún beso.

Alejandra Baigorria ofrece gran suma de dinero por pruebas de infidelidad de Said Palao

Onelia Molina tuvo una conversación con la producción de 'Magaly Tv la Firme' y reveló cómo está actualmente la empresaria Alejandra Baigorria. La joven odontóloga expresó que la aun esposa de Said Palao desea pagar una fuerte suma de dinero para las pruebas de la infidelidad en Argentina.