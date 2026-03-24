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Alejandra Baigorria desesperada ofrece gran monto de dinero por las pruebas de traición de Said Palao en Argentina

Onelia Molina conversó con un reportero de Magaly Medina y reveló la situación de Alejandra Baigorria.

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    Alejandra Baigorria desesperada ofrece gran monto de dinero por las pruebas de traición de Said Palao en Argentina
    Alejandra Baigorria DESESPERADA ofrece GRAN MONTO de DINERO por las pruebas de TRAICIÓN de Said Palao en Argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV
    Alejandra Baigorria desesperada ofrece gran monto de dinero por las pruebas de traición de Said Palao en Argentina

    ¡Desesperada! La modelo Onelia Molina no deja de encender la polémica tras enterarse de la traición de su expareja Mario Irivarren. La chica reality tuvo una conversación con el programa de Magaly Medina y destapó en qué condiciones se encuentra Alejandra Baigorria tras el ampay en Argentina.

    Recordemos que Ale ha dado declaraciones, en donde no deja en claro su actual relación con su aun esposo Said Palao. Al parecer, la 'Rubia de Gamarra' quiere perdonar al chico reality, ya que no existen videos o fotos de algún beso.

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    Alejandra Baigorria ofrece gran suma de dinero por pruebas de infidelidad de Said Palao

    Onelia Molina tuvo una conversación con la producción de 'Magaly Tv la Firme' y reveló cómo está actualmente la empresaria Alejandra Baigorria. La joven odontóloga expresó que la aun esposa de Said Palao desea pagar una fuerte suma de dinero para las pruebas de la infidelidad en Argentina.

    Molina incluso reveló que Ale desea irse hasta el país y contactar a las mujeres para conversar con ellas: “Ella está desesperada, ella quiere una prueba. Está cegada quiere ver chape, beso imágenes fuertes. Ella paga lo que sea quería irse a Argentina y todooo”

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria desesperada ofrece gran monto de dinero por las pruebas de traición de Said Palao en Argentina
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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