Miley Cyrus sorprende al volver a su emblemático look rubio de Hannah Montana en el especial por los 20 años de la serie.

Miley Cyrus recupera a Hannah Montana con un look cargado de guiños 20 años después. | Composición Wapa

Miley Cyrus recupera a Hannah Montana con un look cargado de guiños 20 años después. | Composición Wapa

Miley Cyrus llevaba años marcando distancia de Hannah Montana, pero en el especial por los 20 años de la serie demostró que nadie domina la metamorfosis como ella. Durante el estreno en el Teatro El Capitan, la estrella pop celebró su pasado y lo elevó a alta costura. Con un look que combinó el lujo de la pasarela francesa con el espíritu adolescente de su icónico personaje, Miley provocó un auténtico déjà vu entre sus seguidores.

Miley Cyrus elige un look de Rabanne para el aniversario de Hannah Montana

El centro de atención fue un impresionante diseño a medida de la firma Rabanne. Manteniéndose fiel a la tradición de la casa, reconocida por incorporar materiales industriales a la moda, el vestido largo hasta el suelo estaba confeccionado en una malla metálica cubierta de cristales que brillaban de forma iridiscente bajo las luces de la alfombra roja.

Miley Cyrus recupera a Hannah Montana con un look cargado de guiños 20 años después.

El vestido se destacó por un audaz escote halter drapeado que llegaba hasta la cintura, sostenido por delicadas cadenas que recorrían el abdomen. La sorpresa continuaba en la espalda: al girar, Miley mostró un diseño completamente descubierto, adornado con un complejo entramado de joyas y cadenas que caían con naturalidad, reforzando esa estética de 'armadura glam' tan característica de la marca.

Lo que hizo que el look se volviera viral fue el toque personal de Miley: debajo del vestido de lujo, llevó una camiseta blanca corta estampada con estrellas plateadas y la imagen de su icónico personaje de Disney Channel, conectando visualmente a la adolescente Miley Stewart con la estrella global que es hoy.

El espectacular look de Miley Cyrus que mezcla alta costura y nostalgia pop.

Miley Cyrus impone con accesorios maxi y su icónico rubio

Para complementar el conjunto, la cantante apostó por el maximalismo en accesorios: múltiples pulseras de plata y oro con cristales y grandes anillos de cóctel, demostrando que mezclar tonos dorados y plateados en un mismo outfit de gala es toda una tendencia.

Miley Cyrus recupera a Hannah Montana con un look cargado de guiños 20 años después.