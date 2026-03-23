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Luciana Fuster y Flavia Laos reaparecen juntas con looks de la venganza tras años de distanciamiento por Patricio Parodi

Luciana Fuster y Flavia Laos sorprenden al reaparecer juntas en un concierto, luciendo impactantes looks tras años de distanciamiento por Patricio Parodi.

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    Luciana Fuster y Flavia Laos reaparecen juntas con looks de la venganza tras años de distanciamiento por Patricio Parodi
    Luciana Fuster y Flavia Laos reaparecen juntas en concierto tras años de distanciamiento por Patricio Parodi. | Composición Wapa
    Luciana Fuster y Flavia Laos reaparecen juntas con looks de la venganza tras años de distanciamiento por Patricio Parodi

    Luciana Fuster y Flavia Laos sorprendieron al reaparecer juntas en un evento en Colombia, dejando atrás años de distanciamiento marcados por su historia con Patricio Parodi.

    Ambas influencers fueron invitadas por una reconocida marca de maquillaje a un festival de música, donde no solo compartieron momentos frente a cámaras, sino que también deslumbraron con impactantes looks, evocando el llamado 'look de la venganza' que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

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    Luciana Fuster y Flavia Laos causan revuelo al lucir juntas

    La Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, compartió en su cuenta de Instagram un video donde ambas disfrutan del concierto y lucen sus looks al ritmo del icónico tema 'Girls Just Want To Have Fun' de Cyndi Lauper.

    El clip también fue replicado por Flavia Laos en sus redes, generando gran expectativa entre sus seguidores, ya que hoy son dos de las influencers peruanas con mayor proyección internacional. Sin embargo, en medio de este reencuentro, sus looks no pasaron desapercibidos.

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    Luciana Fuster y su coqueto look de lentejuelas y top halter

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    Flavia Laos y su combinación con prenda cow print

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    SOBRE EL AUTOR:
    Luciana Fuster y Flavia Laos reaparecen juntas con looks de la venganza tras años de distanciamiento por Patricio Parodi
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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