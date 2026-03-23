Luciana Fuster y Flavia Laos reaparecen juntas con looks de la venganza tras años de distanciamiento por Patricio ParodiÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Luciana Fuster y Flavia Laos sorprendieron al reaparecer juntas en un evento en Colombia, dejando atrás años de distanciamiento marcados por su historia con Patricio Parodi.
Ambas influencers fueron invitadas por una reconocida marca de maquillaje a un festival de música, donde no solo compartieron momentos frente a cámaras, sino que también deslumbraron con impactantes looks, evocando el llamado 'look de la venganza' que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
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Luciana Fuster y Flavia Laos causan revuelo al lucir juntas
La Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, compartió en su cuenta de Instagram un video donde ambas disfrutan del concierto y lucen sus looks al ritmo del icónico tema 'Girls Just Want To Have Fun' de Cyndi Lauper.
El clip también fue replicado por Flavia Laos en sus redes, generando gran expectativa entre sus seguidores, ya que hoy son dos de las influencers peruanas con mayor proyección internacional. Sin embargo, en medio de este reencuentro, sus looks no pasaron desapercibidos.
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