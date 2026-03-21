Madre de la hija de Said Palao ESTALLA tras ampay con mujeres en Argentina: “Todo regresa. Cuando uno OBRA MAL, le va mal”

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao y madre de su hija, se pronunció tras la difusión de imágenes del chico reality junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta en Argentina, en compañía de varias mujeres. A través de sus redes sociales, decidió romper su silencio en medio de la polémica que involucra a los chicos reality y cuestionó la manera en que un medio abordó el tema.

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La joven recurrió a sus redes sociales para responder a los seguidores que le pedían pronunciarse sobre el ampay. “Yo sé que todo el mundo me está escribiendo ‘comenta el ampay’, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer”, expresó en un inicio, dejando claro que no tenía intención de involucrarse en el tema.

No obstante, más adelante criticó la forma en que se abordó la situación en el podcast de ‘La Manada’. “Pero lo que sí tengo que comentar que me ha parecido de locos, de gente enferma de acá, de gente desatinada y de gente mala, son los del podcast de Mario Irivarren (…) de haberse burlado de esa manera de Onelia que esta chica evidentemente está sufriendo demasiado”, manifestó.

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En esa línea, Aleska Zambrano cuestionó directamente a Laura Spoya y Gerardo Pe’, quienes iniciaron su programa con bromas sobre lo ocurrido. “Nadie en este mundo tiene derecho a burlarse de los sentimientos o de lo que puede estar sintiendo esa persona en estos momentos cuando la persona que amas te falló”, señaló.