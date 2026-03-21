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Madre de la hija de Said Palao ESTALLA tras ampay con mujeres en Argentina: “Todo regresa. Cuando uno OBRA MAL, le va mal”

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, estalla en redes tras ampay en yate con mujeres junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi.

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    Madre de la hija de Said Palao ESTALLA tras ampay con mujeres en Argentina: “Todo regresa. Cuando uno OBRA MAL, le va mal”
    Mamá de la hija de Said Palao explota tras ampay en yate con mujeres. | Composición Wapa
    Madre de la hija de Said Palao ESTALLA tras ampay con mujeres en Argentina: “Todo regresa. Cuando uno OBRA MAL, le va mal”

    Aleska Zambrano, expareja de Said Palao y madre de su hija, se pronunció tras la difusión de imágenes del chico reality junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta en Argentina, en compañía de varias mujeres. A través de sus redes sociales, decidió romper su silencio en medio de la polémica que involucra a los chicos reality y cuestionó la manera en que un medio abordó el tema.

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    La joven recurrió a sus redes sociales para responder a los seguidores que le pedían pronunciarse sobre el ampay. “Yo sé que todo el mundo me está escribiendo ‘comenta el ampay’, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer”, expresó en un inicio, dejando claro que no tenía intención de involucrarse en el tema.

    No obstante, más adelante criticó la forma en que se abordó la situación en el podcast de ‘La Manada’. “Pero lo que sí tengo que comentar que me ha parecido de locos, de gente enferma de acá, de gente desatinada y de gente mala, son los del podcast de Mario Irivarren (…) de haberse burlado de esa manera de Onelia que esta chica evidentemente está sufriendo demasiado”, manifestó.

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    En esa línea, Aleska Zambrano cuestionó directamente a Laura Spoya y Gerardo Pe’, quienes iniciaron su programa con bromas sobre lo ocurrido. “Nadie en este mundo tiene derecho a burlarse de los sentimientos o de lo que puede estar sintiendo esa persona en estos momentos cuando la persona que amas te falló”, señaló.

    Asimismo, advirtió sobre las consecuencias de este tipo de actitudes. “Así que lo único que tengo que decir a esas personas malas que hicieron eso, de poner la música esta de fúnebre y no sé cuánto, burlándose de la situación como si fuera algo tan ligero cuando para ella es tan duro, solo decirles que todo regresa. Cuando uno obra mal, le va mal”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Madre de la hija de Said Palao ESTALLA tras ampay con mujeres en Argentina: “Todo regresa. Cuando uno OBRA MAL, le va mal”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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