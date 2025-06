Darinka Ramirez dejó Perú para disfrutar de unas merecidas vacaciones en Brasil, y no dudó en compartir cada momento con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó una serie de fotografías desde uno de los destinos más icónicos del país: el Cristo Redentor en Río de Janeiro.

En medio de un clima veraniego, Darinka posó con un llamativo vestido cut out ceñido al cuerpo, destacando por su estilo audaz y sofisticado. La publicación no tardó en captar la atención de sus fans, quienes elogiaron su look y el escenario de ensueño. A continuación, repasamos los detalles del outfit que marcó tendencia.