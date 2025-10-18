El auditorio del Show DC Hall de Bangkok estalló en aplausos cuando anunciaron a Emma Tiglao como Miss Grand International 2025, otorgando a Filipinas su segunda corona en 13 ediciones. La nueva reina recibió la corona de la saliente entre lágrimas y vítores, mientras la anfitriona, Sarunrat Puagpipat de Tailandia, quedó como primera finalista.

La final mantuvo en vilo a los asistentes y a millones que siguieron la transmisión en vivo por Grand TV. Paralelamente, Emma se ha convertido en tendencia en redes sociales al compartir videos de su transformación, revelando su rostro sin maquillaje y mostrando su belleza natural antes del certamen, generando comentarios y admiración de fanáticos de todo el mundo.

Emma Tiglao, Miss Grand International 2025, impacta al lucir sin maquillaje

A través de su cuenta de TikTok, @emmatiglao, Emma Tiglao ha compartido varios videos mostrando su rostro al natural, sin maquillaje ni pupilentes. En el primer clip, publicado en 2020, la reina de belleza aparece cantando con su piel tal como es, mientras que en un video de 2024 se aprecia su transformación completa con maquillaje y peinado, dejando ver el contraste con su apariencia natural.

Entre ambos videos, los seguidores han reaccionado sorprendidos, comentando sobre el poder del maquillaje y cómo el peinado puede realzar los rasgos. Los clips han generado admiración por la autenticidad de Emma, mostrando que detrás del brillo de los certámenes existe un rostro auténtico y natural que también deslumbra a millones de fanáticos.

Miss Grand International 2025: transformación con maquillaje

