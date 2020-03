Luce los labios como Barbie con este lipstick rosa que amarás

Todas hemos tenido una Barbie cuando éramos niñas, no importan si no eran originales. Con ella aprendimos que el rosa era muy femenino, pero también rudo. Por ello, para su cumpleaños 61 la firma de muñecas, icono global se unió a la famosa marca de cosméticos MAC para lanzar una colección de lápices labiales.

La conocida marca de productos de belleza tiene una iniciativa llamada “creadores y creadores internacionales de belleza” que se inspira en distintos personajes de moda para inspirarse en nuevos labiales y en esta ocasión le tocó a Barbie.

¿Cuál será el color del lápiz labial?

Hablamos de un tono universal en los atuendos de la muñeca: el rosado, color chicle y con un acabado mate. El lipstick nos atrae del pasado cuando jugabas con tu muñeca. La tonalidad personalizada hace que se ajuste perfecto a cada tipo de piel.

“El lápiz labial @BarbieStyle MAC Maker es un rosa verdaderamente universal que funciona en todos los tonos de piel”, señaló Gregory Arlt, director de arte de maquillaje de la firma cosmética, en un comunicado de prensa. “Puedes usarlo para tu look cotidiano o probar algo más juguetón y vanguardista”.

Como era de esperase, el empaque es igual de adorable que el producto y obvio será una edición limitada que podrás comprar a través de su página web.

Barbie es toda una influencer de moda

Barbie, también influencer de la moda estadounidense. El Council of Fashion Designers of America (Cfda) reconoció el año pasado en su última edición de sus premios anuales, conocido como los Oscars de la moda, a la histórica muñeca de juguete.

La famosa muñeca recibicó el premio Tribute of board of directors, con el que también se reconoció a la ex primera dama estadunidense Michelle Obama o la activista Gloria Steinem, por su “influencia en la moda americana”.

Cabe mencionar que marcas como Chanel en alguna ocasión ha vestido la icónica muñeca.