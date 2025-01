Lágrimas de cocodrilo. Usuarios también criticaron los intentos de llanto que tuvo Cueva, ya que no acababa de conmover cuando hablaba de su caotica relación con Pamela López y el no poder ver a sus hijos.

“Sus lágrimas no me conmovieron, como no me conmovió la primera vez que pidió perdón”, comentó otro espectador, sugiriendo que las disculpas del futbolista eran poco genuinas y que Andrea no profundizó en sus respuestas para exponer la verdad detrás de su comportamiento.