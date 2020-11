CyberDays Perú 2020: 6 marcas de moda y belleza que ofrecen descuentos

Este lunes empiezan los Cyber Days, evento en el que numerosas marcas ofrecen descuentos y promociones en sus productos. Por ello, si quieres aprovechar algunas de las mejores ofertas, a continuación te compartimos las novedades que tendrán 6 marcas participantes este 23, 24 y 25 de noviembre.

Footloose

Tendrá hasta 60% de descuento en sandalias y ballerinas de las marcas Footloose y Top Model de mujer. También habrá zapatillas Adidas, Nike, Puma y Reebok para hombre, mujer y niños desde 99 soles. Además, ofrecerá zapatos de cuero para hombre en las marcas Renzo Renzini y Dauss desde 99 soles. Puedes ver los términos y condiciones en la página web.

Masisac:

En pionier.pe hasta 60% OFF, en Squeeze.pe hasta 70% off, en Gzuck.com 50% toda la tienda y 30% nueva colección y en Norton.pe hasta 60% off.

Sally Beauty:

La cadena de tiendas de belleza tendrá 35% off en su página web oficial hasta agotar stock.

Marathon

La empresa de ropa y accesorios deportivos ofrecerá hasta con 50% de descuento en con 50% de descuento en camisetas de fútbol, ropa y zapatillas de las mejores marcas y hasta 40% de descuento en ropa de verano. Encuentra tus nuevas zapatillas, tu nuevo look deportivo, la camiseta de tu equipo favorito y los artículos que necesitas para este verano.

Centauros

Suntine Store tendrá promociones durante los días del Cyber Days como 2x1, hasta 50% de descuento, lentes desde 29.90 soles en códigos seleccionados, más envío gratis. Bosellí tendrá promociones durante los días del Cyberdays como 2x1, 50% en todos los lentes y hasta un 50% en relojes en códigos selecciones, más envío gratis.

Babycottons

La marca de ropa para bebés también se hace presente en esta edición de los Cyber Days presentando 2x1 en vestidos, pijamas y sets de ajuar hechos de algodón pima peruano y con diseño argentino. Además, tendrá hasta 40% de descuentos en artículos seleccionados.

Así que ya lo sabes wapa, si quieres aprovechar estos descuentos no dudes en entrar a la página www.cyberdays.pe para conocer las 70 marcas involucradas.