Quedarás enamorada del brillante vestido metálico de Isabel Acevedo

Isabel Acevedo ha demostrado tener una pasión por la moda que la impulsa a crear outfits dignos de admiración. Esto con el tiempo ha logrado que muchas personas la consideren una de las famosas más estilosas de nuestra farándula.

La bailarina no es ajena a nuestro radar de moda, ya que en numerosas ocasiones ha exhibido su vena fashionista a través de impactantes looks. Esta vez no fue diferente, pues Isabel Acevedo nos dio un vistazo del impresionante outfit que la hizo brillar, literalmente.

En Instagram, Isabel Acevedo compartió un pequeño video en sus historias donde modela un deslumbrante vestido plateado. La pieza contó con un escote en ‘V’, tiras transparentes delgadas y una falda de corte mini con estilo ‘envolvente’. No obstante, el elemento que más sobresalió de su outfit, fue el acabado metálico brillante del vestido. Para acompañar su look, la ‘Chabelita’ llevó unos metálicos largos y unos tacones transparentes que estilizaron sus piernas.

El vestido plateado de Isabel Acevedo fue un éxito total ya que sus elementos ayudaron a realzar su belleza y a darle un look más estilizado y sensual. El color y acabado metálico brillante combinaron muy bien con su tono de piel, mientras que el corte y alto de la falda le dieron un look esbelto y glamuroso que hizo que la ‘Chabelita’ luzca como toda una estrella. Si bien los vestidos metálicos pueden ser un poco intimidantes de usar, con el paso de los años han encontrado la forma de reinventarse para consolidarse como un clásico que siempre luce fenomenal.

Lentejuelas y acabados brillantes

Las prendas con glitter, lentejuelas, cristales o en general acabados brillantes han vuelto a las listas de tendencias este 2020, junto a otras estilos populares de los años 2000’s que han hecho un ‘comeback’ este año. Para conocer más sobre el regreso de estos acabados y otras tendencias que regresarán, aquí te dejamos un video que explica todo al respecto.