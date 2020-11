El moderno vestido que Silvana Plasencia llevó para un look de impacto

Silvana Plasencia tiene una pasión por la moda que constantemente comparte con todos sus seguidores, a través de impresionantes outfits.

En el pasado, Silvana Plasencia ha captado la atención de nuestro radar fashionista gracias a los conjuntos que ha creado para hacer ‘match’ con su hermana Yahaira o para mostrarnos sus ítems de moda favoritos. Esta vez no fue diferente, ya que ‘Vana’ compartió un look atemporal que alude al estilo casual-chic.

En sus historias de Instagram, la hermana de Yahaira Plasencia compartió la fotografía de un vestido negro semi licrado que llevó hace poco. La pieza contó con mangas largas, un escote off shoulder (que le dieron un look pícaro), falda midi y un acabado ceñido que enmarcó su figura y realzó su lado más sensual.

Si hay algo que hemos podido notar del estilo de Silvana Plasencia es que sus looks favoritos son los total black. ¿El motivo? Nunca pasan de moda, estilizan nuestra figura y siempre nos han lucir fenomenal. En cuanto al vestido, este modelo se popularizó hace unos años atrás gracias a celebridades como Kim Kardashian, que nos mostraron diferentes formas de llevar esta prenda; con tacones, zapatillas o incluso casacas de denim.

Knitted midaxi dresses

El estilo del vestido que llevó Silvana Plasencia es conocido como ‘knitted dresses’ debido a su acabado y forma; no obstante, el material más común para su elaboración es el ‘jersey’ para conseguir ese look licrado. El nombre 'midaxi' es una combinación entre los largos midi y maxi, ya que la falda es un híbrido entre amos. Puedes usarlo en el tono que más prefieras y combinarlo con todo tipo de accesorios para armar un look de ensueño.