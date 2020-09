Yahaira y Silvana Plasencia demuestran su complicidad con outfits idénticos

Yahaira Plasencia es una de las famosas peruanas que tiene un gran lazo con su familia, especialmente con su hermana Silvana, con la que parece ser bastante cercana.

Una de las cosas que las hermanas Plasencia tienen en común es su pasión por la moda, la cual ya han hecho evidente a través de los outfits que comparten individualmente en sus redes sociales. Sin embargo, esta vez Yahaira y Silvana han dado el next step y para mostrar su complicidad y gusto fashion, decidieron apostar por looks idénticos.

Los outfits consistieron en ceñidos vestidos negros que realzaron sus figuras acompañados de casacas de jean: en las fotos publicadas en el Instagram de Silvana Plasencia, podemos ver que la casaca de Yahaira era ligeramente más clara, similar al efecto ‘Light Wash’.

No cabe duda que las hermanas lucieron casi idénticas con sus matching outfits, sin embargo fueron los beauty looks que llevaron los que marcaron la diferencia entre las dos. Mientras que Silvana llevó el cabello suelto, Yahaira Plasencia optó por lucir un peinado que casi se ha vuelto su signature look: una cola de caballo alta.

Con todos estos elementos, Silvana y Yahaira Plasencia crearon looks modernos que robaron muchos suspiros y que sus fans adoraron.