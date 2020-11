Lentejuelas: El elemento que Katy Jara incorporó para un look glam

Katy Jara tiene una afinidad por la moda que siempre la impulsa a modelar impresionantes outfits que no pasan desapercibidos entre sus seguidores.

La conductora de ‘Domingos de Fiesta’ no es ajena a nuestro radar fashionista. Y es que en el pasado, Katy Jara nos ha deslumbrado con extravagantes atuendos inspirados en trajes típicos del Perú, o con exquisitos vestidos de gala que la hacen lucir fenomenal. Esta vez no fue la excepción, ya que una pieza en particular del armario de la artista ha captado nuestra atención.

Se trata de un vestido negro de corte mini, escote en ‘V’, tiras oscuras delgadas y lo más importante: un acabado de lentejuelas de rojas, naranjas y doradas que le dieron ese look glamuroso de fiesta.

Lo cierto es que Katy Jara estrenó este outfit de fiesta para una emisión por Año Nuevo que realizó con Yahaira Plasencia para ‘Domingos de Fiesta’. No obstante, para los que piensan que las lentejuelas han pasado de moda, las tendencias para el 2021 indican que este look de los 2000’s ha vuelto no solo en prendas de vestir, sino también trajes de baño. Así que ya lo sabes wapa, anímate a usar tus atuendos favoritos con lentejuelas para un look de fiesta moderno que te hará brillar esta temporada.

Lentejuelas

“En las pasarelas de primavera de 2020, los diseñadores se divierten más con lentejuelas que con estampados florales, lo que demuestra que el detalle brillante y reluciente se puede usar para absolutamente cualquier ocasión (y temporada)”, comentaron en el portal Fashionista. Marc Jacobs o Bottega Veneta (entre otros) son algunas de las casas de moda que ha incorporado lentejuelas dentro de sus prendas, comprobando el inevitable regreso de este look.