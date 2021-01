Isabel Acevedo exhibe el poder de los corsés con elegante outfit total black

Isabel Acevedo tiene un estilo de moda que ha evolucionado con el paso del tiempo, dando como resultado impresionantes estilismos que reflejan su conocimiento respecto a este rubro. Es por ello que para muchos, la ‘Chabelita’ es una de las famosas más ‘stylish’ de la farándula local.

Lo cierto es que Isabel Acevedo no es ajena a nuestro radar fashionista, ya que en múltiples oportunidades nos ha sorprendido con deslumbrantes atuendos que exhiben su sabiduría sobre las tendencias del momento. Esta vez, la bailarina vuelve a estar en boca de todos gracias a un elegante conjunto que contiene una prenda que está conquistando a los amantes de la moda a nivel global. A continuación, te contamos los detalles de su look.

En Instagram, Isabel Acevedo compartió un clip donde luce un outfit total black. Este fue conformado por un top de encaje (estilo corsé), combinado unos pantalones de vestir high waisted, unos tacones nude con correa en el tobillo y completado con un bolso de cuero oscuro. Sin duda, la prenda que más llamó nuestra atención fue el top estilo corsé que la empresaria incorporó, pues es una pieza en tendencia que se está viendo mucho en la actualidad.

Distintos diseñadores incorporaron piezas de lencería tradicional como cierres hook and eye, ligas, corsés, encaje y mucha seda en sus colecciones de otoño-invierno el año pasado, confirmando el regreso de este look. Pero, la pieza que más ha sobresalido son los corsés ya que celebridades y fashionistas se animaron a incorporar diferentes estilos en todo tipo de outfits, ya sea de verano o invierno. Con este atuendo, Isabel Acevedo nos muestra una manera muy práctica de llevar esta prenda en un conjunto elegante y atemporal apto para todas. No obstante, la magia de los corsés permite que podamos usarlos en todo tipo de looks, (urbanos, elegantes, vanguardistas), así que deja volar tu imaginación y crea teñidas de ensueño.

El regreso de los corsés a las listas de tendencias

“En 2020, la tendencia del corsé se relaciona con el regreso tanto de la vestimenta de tocador como del romanticismo tradicional. El fanatismo por esta prenda comenzó a alcanzar su punto máximo en 2019, cuando celebridades que iban desde Kylie Jenner, Rihanna y Bella Hadid usaron diferentes versiones de la prenda. Para la temporada de moda Otoño / Invierno 2019, diseñadores como Simone Rocha, Etro, Dion Lee, Sacai y Burberry mostraron sus propias versiones del corsé, consolidando su lugar en la historia de la moda moderna. Casi un año después, cuando debutaron los desfiles Otoño / Invierno 2020, marcas como Kim Shui, Mugler, Fendi, Brock Collection y Gucci también jugaron con la misma forma. La tendencia también se ha reducido a ofertas de marcas más asequibles”, detallaron en el portal de moda The Zoe Report.